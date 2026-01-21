Báo Hàn Quốc: "U23 Việt Nam không thể vượt qua bức tường U23 Trung Quốc"

U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc

"Đội tuyển U23 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) Kim Sang Sik, đã phải chịu thất bại nặng nề 0-3 trước Trung Quốc và sẽ đối đầu với Hàn Quốc trong trận tranh huy chương đồng vào ngày 23/1", tờ Donga của Hàn Quốc giật tít sau khi chứng kiến thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở trận bán kết giải U23 châu Á diễn ra vào tối 20/1.

Các cầu thủ U23 Trung Quốc bất ngờ thắng đậm U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Bất chấp việc giữ sạch lưới trong hiệp 1, nhưng U23 Việt Nam đã phải nhận 3 bàn thua trong hiệp 2 với các pha lập công của Peng Xiao (phút 48), Xiang Yuwang (phút 52) và Wang Yudong (phút 90+7). Ngoài ra trung vệ Phạm Lý Đức của U23 Việt Nam còn phải nhận tấm thẻ đỏ khi có hành vi đánh nguội với cầu thủ U23 Trung Quốc ở phút 75 của trận đấu.

Chứng kiến trận thua của U23 Việt Nam, truyền thông Hàn Quốc đã bày tỏ sự tiếc nuối khi đoàn quân của HLV Kim Sang Sik không thể tái hiện kỳ tích Thường Châu 2018.

"Dưới sự chỉ đạo của HLV Kim Sang Sik, U23 Việt Nam đã đặt mục tiêu lần thứ hai vào chung kết sau 8 năm kể từ khi giành vị trí á quân tại Asian Cup 2018 ở Trung Quốc.

U23 Việt Nam đã thắng tất cả các trận đấu ở bảng A và giành vị trí nhất bảng, tiến vào tứ kết. Họ được coi là ứng cử viên mạnh cho chức vô địch sau khi đánh bại UAE với tỷ số 3-2 trong hiệp phụ ở trận tứ kết. Tuy nhiên, họ đã không thể làm nên chuyện trước Trung Quốc", tờ Donga bình luận.

"U23 Việt Nam đã thi đấu khá tốt trong hiệp 1, nhưng lại chùn bước trước sức ép tấn công của Trung Quốc trong hiệp 2. Mọi chuyện bắt đầu bằng pha đánh đầu từ quả phạt góc của hậu vệ Trung Quốc Peng Xiao ở phút thứ ba của hiệp 2.

4 phút sau, Trung Quốc nâng tỷ số lên 2-0 khi Xiang Yuwang tung cú sút mạnh bằng chân trái từ gần vòng cấm vào lưới. Khi thất bại cận kề, U23 Việt Nam cuối cùng cũng tìm được sự an ủi ở phút 73 khi bàn thắng của Peng Xiao bị VAR từ chối vì lỗi việt vị.

Tuy nhiên, Phạm Lý Đức bị thẻ đỏ vì xô đẩy một cầu thủ Trung Quốc, khiến Việt Nam chơi thiếu người. Cuối cùng, Việt Nam để thủng lưới bàn thứ ba do công của Wang Yudong ở phút bù giờ, qua đó nhận thất bại ê chề", tờ báo Hàn Quốc mô tả hiệp 2 kinh hoàng của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam đã trải qua một trận đấu dưới cơ so với U23 Trung Quốc (Ảnh: Xinhua).

Trong khi đó, tờ Yonhap News của Hàn Quốc cũng nhấn mạnh: "U23 Việt Nam đã lọt vào bán kết lần đầu tiên sau 8 năm kể từ giải đấu Trung Quốc năm 2018, nơi họ đạt được thành tích tốt nhất từ ​​trước đến nay (á quân) dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, đã nỗ lực tiến vào chung kết lần thứ hai trong lịch sử nhưng không thành công.

Tại giải đấu này, họ bất bại cho đến vòng tứ kết, bao gồm cả việc thắng cả ba trận ở vòng bảng, nhưng không thể vượt qua được bức tường thành của Trung Quốc.

U23 Việt Nam sẽ thi đấu với Hàn Quốc, dưới sự dẫn dắt của HLV Lee Min Sung, tranh hạng 3 vào tối 23/1".

Một tờ báo khác của Hàn Quốc là Daum lại bày tỏ sự kinh ngạc trước sức mạnh của U23 Trung Quốc khi lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào chung kết giải U23 châu Á.

"U23 Trung Quốc thực sự mạnh đến vậy sao? Sau chiến thắng 2-0 trước Hàn Quốc, đội tuyển này cũng đánh bại đội của Kim Sang Sik. Một đội chỉ thắng một trận vòng bảng nhưng đã tiến vào chung kết lần đầu tiên trong lịch sử", tờ Daum giật tít.

"Đà thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam tốt đến mức cụm từ "Phép màu Kim Sang Sik" đã gắn liền với họ suốt giải U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, họ đã không thể vượt qua bức tường Trung Quốc ở ngưỡng cửa trận chung kết.

Như vậy, Việt Nam sẽ đối đầu với Hàn Quốc, khi đội tuyển Hàn Quốc cũng không thể tiến vào chung kết sau khi thua Nhật Bản 0-1 ở bán kết. Trận đấu tiếp theo giữa hai chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ không diễn ra ở trận chung kết, mà là ở trận đấu cuối cùng của niềm tự hào", tờ báo Hàn Quốc nhấn mạnh.