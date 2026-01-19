CĐV Đông Nam Á dự đoán về trận U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc

Trận bán kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đang nhận được sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á. U23 Việt Nam là đại diện duy nhất của khu vực góp mặt ở vòng bán kết nên đoàn quân HLV Kim Sang Sik nhận được sự cổ vũ từ giới mộ điệu.

U23 Việt Nam được kỳ vọng giành chiến thắng trước U23 Trung Quốc (Ảnh: Asean Football).

Bình luận trên trang ASEAN Football, người hâm mộ Đông Nam Á đã đưa ra dự đoán về kết quả trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc.

Tài khoản Leo Rifki từ Indonesia bình luận: “Cố lên U23 Việt Nam. Tôi tin rằng các bạn sẽ đánh bại U23 Trung Quốc”.

Tương tự, Bbf Robin bình luận: “Tôi ủng hộ U23 Việt Nam vô địch, làm rạng danh bóng đá Đông Nam Á”.

Tài khoản khác tới từ Indonesia có tên Oetjoep Ady viết: “U23 Việt Nam chắc chắn đánh bại U23 Trung Quốc”.

Tài khoản Tok Dalang dự đoán: “U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-0 trước U23 Trung Quốc”.

Tài khoản Ritonga DrAchi cũng dự đoán: “U23 Việt Nam nhẹ nhàng thắng 2-0 trước U23 Trung Quốc”.

CĐV có tên Wesley Barella viết: “U23 Việt Nam cần phải nỗ lực xuyên thủng hàng thủ U23 Trung Quốc và ghi bàn càng sớm càng tốt. Đội bóng của HLV Antonio Puche rất mạnh trong các pha phản công”.

U23 Việt Nam muốn tái hiện lại kỳ tích vào chung kết giải U23 châu Á của lứa đàn anh vào năm 2018 (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

Tài khoản Tiny Tiwu bình luận: “Có vẻ như U23 Việt Nam mạnh hơn. Họ sẽ giành chiến thắng 2-1 trước U23 Trung Quốc”.

Tài khoản Julian Edison Lim: “Tôi tin rằng thế hệ trẻ của bóng đá Việt Nam sẽ làm nên chuyện ở giải U23 châu Á”.

Tài khoản Telo Godok đưa ra dự đoán: “U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng 2-0 trước U23 Trung Quốc”.

Trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), CĐV châu Á cũng tin vào chiến thắng của U23 Việt Nam. Có tới 95% người hâm mộ cho rằng “Những chiến binh sao vàng” sẽ giành vé đi tiếp. Chỉ có 5% tin tưởng vào U23 Trung Quốc.

Theo thống kê, kể từ năm 2019 tới nay, U23 Việt Nam đối đầu với U23 Trung Quốc trong 4 trận đấu. Kết quả, U23 Việt Nam đã thắng 2, hòa 1, thua 1 trước đối thủ. Trong trận đối đầu gần nhất, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Trung Quốc với tỷ số 1-0 ở giải Panda Cup vào tháng 11.