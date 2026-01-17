CĐV châu Á bất ngờ với màn “bắn tiếng Anh như gió” của Lý Đức

Sau chiến thắng vang dội của U23 Việt Nam trước U23 UAE, trung vệ Lý Đức bất ngờ được nhiều CĐV châu Á chú ý đến. Phần đông tỏ ra ấn tượng với phong cách chơi bóng điềm tĩnh đến lạ lùng của cầu thủ trẻ này, bên cạnh đó nhiều người còn ngưỡng mộ với khả năng nói tiếng Anh lưu loát của trung vệ đến từ Tây Ninh.

Đoạn clip Lý Đức trả lời phỏng vấn trong trận chung kết SEA Games 33 môn bóng đá nam bất ngờ được nhiều CĐV chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội.

Thay vì cần đến sự hỗ trợ của phiên dịch viên như thường lệ, Lý Đức khiến người xem ngỡ ngàng khi sử dụng vốn từ vựng phong phú, ngữ điệu tự nhiên để phân tích về cục diện trận đấu cũng như các quyết định chiến thuật của Ban huấn luyện.

Dưới các bài chia sẻ, hàng nghìn bình luận từ người hâm mộ khu vực đã dành "cơn mưa" lời khen cho cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam. Nhiều cổ động viên Thái Lan và Indonesia bày tỏ sự thán phục trước sự toàn diện của thế hệ cầu thủ mới “không chỉ lỳ lợm trên sân cỏ mà còn sở hữu nền tảng học vấn và khả năng hội nhập quốc tế đáng nể”.

Hình ảnh Lý Đức đĩnh đạc trả lời phỏng vấn bằng ngoại ngữ đã góp phần xây dựng một diện mạo bóng đá Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy sự thay đổi tích cực trong công tác đào tạo trẻ, nơi các cầu thủ không chỉ được rèn luyện về tư duy chơi bóng mà còn được trang bị kỹ năng giao tiếp để tự tin bước ra biển lớn.

Dưới thời HLV Kim Sang Sik, Lý Đức không chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ phòng ngự mà còn đóng vai trò là điểm khởi đầu cho các đợt lên bóng. Khả năng chuyền dài chính xác và sự tự tin khi cầm bóng dâng cao giúp U23 Việt Nam thoát pressing hiệu quả ngay từ phần sân nhà.

Lý Đức ghi dấu ấn ở giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Những đường mở bóng ra biên hay các đường chuyền xuyên tuyến của anh có độ sát thương rất cao, trực tiếp chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công chỉ trong tích tắc.

Trong những trận đấu loại trực tiếp căng thẳng như cuộc đối đầu với U23 UAE, bản lĩnh của Lý Đức càng được thể hiện rõ nét. Trước dàn cầu thủ to cao và giàu kỹ thuật của đối thủ, anh không hề bị khớp tâm lý mà trái lại còn thể hiện sự lỳ lợm trong các pha tranh chấp tay đôi.

Sự phối hợp ăn ý giữa Lý Đức và các đồng đội ở hàng thủ tạo nên một khối liên kết vững chắc, hóa giải hầu hết các phương án tấn công từ bóng bổng đến phối hợp trung lộ của đối phương.

Tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc và sự tập trung cao độ suốt 120 phút chính là chìa khóa giúp anh trở thành một trong những cái tên xuất sắc nhất đội hình U23 Việt Nam thời điểm hiện tại.