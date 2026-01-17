Siêu máy tính dự đoán U23 Việt Nam gặp Uzbekistan hay Trung Quốc ở bán kết?

Chiến thắng nghẹt thở trước U23 UAE tối 16/1 đã đưa thầy trò HLV Kim Sang Sik lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu lục. Giờ đây, điều khiến người hâm mộ Việt Nam quan tâm nhất lúc này chính là đối thủ nào sẽ chạm trán “Những chiến binh sao vàng” ở trận bán kết.

U23 Uzbekistan xuất sắc đánh bại U23 Hàn Quốc 2-0 ở vòng đấu bảng (Ảnh: AFC).

Theo sắp xếp của Ban tổ chức, đối thủ của U23 Việt Nam sẽ là đội giành chiến thắng ở cặp đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc (diễn ra vào lúc 18h30 ngày 17/1).

Dựa trên các thuật toán phân tích phong độ từ đầu giải, siêu máy tính của AFC đã đưa ra xác suất rất cao về việc U23 Uzbekistan sẽ là đối thủ của Việt Nam ở bán kết.

Đội bóng Trung Á đang cho thấy một sự ổn định đáng kinh ngạc với lối chơi khoa học, nền tảng thể lực dồi dào và tư duy chiến thuật sắc sảo. Các thông số về tỷ lệ kiểm soát bóng, số lần dứt điểm trúng đích và khả năng phòng ngự từ xa của Uzbekistan đều đang dẫn đầu giải đấu.

Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là một cuộc đối đầu đầy duyên nợ, gợi nhớ lại trận cầu kinh điển trong quá khứ của bóng đá trẻ hai nước. Siêu máy tính đánh giá xác suất đi tiếp của U23 Uzbekistan trước U23 Trung Quốc lên tới hơn 84%.

Ở giải đấu năm nay, Uzbekistan nổi bật với khả năng kiểm soát bóng thượng hạng. Trong cả 3 trận vòng bảng, các học trò của HLV Ravshan Khaydarov luôn duy trì tỷ lệ cầm bóng trên 60%. Trong các trận đấu, đại diện Trung Á luôn biết cách "bóp nghẹt" không gian chơi bóng của đối phương bằng hệ thống pressing (gây áp lực) tầm cao đầy kỷ luật.

Thống kê sau vòng bảng cho thấy, U23 Uzbekistan là một trong những đội có hàng thủ vững chắc nhất giải. Với sải chân dài và khả năng tranh chấp tay đôi mạnh mẽ, các hậu vệ của họ gần như không cho đối phương cơ hội tiếp cận khung thành.

Trên mặt trận tấn công, Uzbekistan thể hiện sự đa dạng trong cách tiếp cận cầu môn. Họ có thể ghi bàn từ những pha phối hợp trung lộ xé toang hàng phòng ngự, những quả tạt cánh chuẩn xác đến từng centimet hay thậm chí là những cú dứt điểm tầm xa đầy uy lực.

U23 Uzbekistan sẽ đem lại nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam (Ảnh: AFC)

Màn trình diễn của U23 Uzbekistan là một lời cảnh báo cho U23 Việt Nam nếu hai đội chạm trán ở bán kết. Khác với UAE đôi lúc còn lúng túng, Uzbekistan chơi bóng với sự lạnh lùng và ổn định cần thiết. Họ có thể chất tương đương các cầu thủ Tây Á nhưng lại sở hữu tư duy chiến thuật và kỷ luật chặt chẽ của bóng đá châu Âu.

Đối đầu với một đối thủ như vậy, lối chơi kỷ luật và khả năng chắt chiu cơ hội của thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ phải được nâng lên một tầm cao mới. Đây sẽ là bài kiểm tra thực sự về bản lĩnh của "Những chiến binh sao vàng" trên hành trình chinh phục đỉnh cao châu lục.