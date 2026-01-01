Cầu thủ U23 Việt Nam vỡ òa ăn mừng chiến thắng trước U23 UAE
(Dân trí) - Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ U23 Việt Nam vỡ òa cảm xúc, cùng nhau ăn mừng chiến thắng kịch tính trước U23 UAE, khép lại 120 phút thi đấu quả cảm để giành vé vào bán kết U23 châu Á.
Tối 16/1, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-2 trước U23 UAE ở trận tứ kết giải U23 châu Á 2026. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik rất vui mừng với chiến thắng thứ tư liên tiếp từ đầu giải và chắc chắn U23 Việt Nam sẽ thi đấu thêm hai trận đấu nữa tại giải đấu năm nay (bán kết, chung kết hoặc tranh hạng ba).
U23 Việt Nam đã có một chiến thắng rất ấn tượng trước U23 UAE. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik nhập cuộc với lối chơi chậm, nhưng không hề nao núng trước đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực. U23 Việt Nam tấn công hiệu quả hơn sau khi Đình Bắc vào sân. Lê Phát mở tỷ số ở phút 39, nhưng U23 UAE đã nhanh chóng tìm được bàn gỡ hòa khi họ tận dụng được lợi thế từ bóng bổng.
Trong thế trận chặt chẽ của hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục vươn lên dẫn trước khi Đình Bắc đánh đầu ngược ghi bàn. Tuy nhiên, U23 UAE một lần nữa đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với bàn gỡ hòa, cũng xuất phát từ một pha không chiến.
Không thể giải quyết thắng thua sau 90 phút, hai đội phải thi đấu hiệp phụ. Thể lực suy giảm khiến U23 UAE gặp khó trong tấn công, lối chơi của họ kém hẳn U23 Việt Nam. Và Minh Phúc đã ấn định chiến thắng 3-2 cho U23 Việt Nam với bàn thắng ở phút 101.
Như những trận đấu vừa qua tại giải U23 châu Á, Đình Bắc tiếp tục là ngôi sao sáng trong chiến thắng của U23 Việt Nam. Anh vào sân Lê Victor ở phút 34 và nhanh chóng tạo dấu ấn với pha kiến tạo cho Lê Phát và sau đó đã tự mình ghi bàn với một cú đánh đầu rất khó.
U23 Việt Nam tiếp tục thể hiện tinh thần fair-play khi đến an ủi các cầu thủ đối phương sau trận đấu. Giống như ở vòng bảng, các cầu thủ trẻ bên kia chiến tuyến không giấu được sự thất vọng sau thất bại.
