Cầu thủ U23 Việt Nam vỡ òa ăn mừng chiến thắng trước U23 UAE

U23 Việt Nam thắng nghẹt thở trước U23 UAE, tiến vào bán kết U23 châu Á

Tối 16/1, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-2 trước U23 UAE ở trận tứ kết giải U23 châu Á 2026. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik rất vui mừng với chiến thắng thứ tư liên tiếp từ đầu giải và chắc chắn U23 Việt Nam sẽ thi đấu thêm hai trận đấu nữa tại giải đấu năm nay (bán kết, chung kết hoặc tranh hạng ba).

Sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài, các cầu thủ U23 Việt Nam đã lao ra sân ăn mừng. Dù không phải lần đầu tiên U23 Việt Nam vào bán kết U23 châu Á, nhưng đây tiếp tục là một trang sử mới tại sân chơi bóng đá trẻ châu lục với U23 Việt Nam sau khi đánh bại U23 UAE (Ảnh: AFC).

U23 Việt Nam tiến tới gần khán đài cảm ơn người hâm mộ đã tới sân Prince Abdullah al-Faisal cổ vũ cho đội tuyển (Ảnh: AFC).

Toàn đội U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước U23 UAE (Ảnh: AFC).

U23 Việt Nam đã có một chiến thắng rất ấn tượng trước U23 UAE. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik nhập cuộc với lối chơi chậm, nhưng không hề nao núng trước đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực. U23 Việt Nam tấn công hiệu quả hơn sau khi Đình Bắc vào sân. Lê Phát mở tỷ số ở phút 39, nhưng U23 UAE đã nhanh chóng tìm được bàn gỡ hòa khi họ tận dụng được lợi thế từ bóng bổng.

Trong thế trận chặt chẽ của hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục vươn lên dẫn trước khi Đình Bắc đánh đầu ngược ghi bàn. Tuy nhiên, U23 UAE một lần nữa đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với bàn gỡ hòa, cũng xuất phát từ một pha không chiến.

Không thể giải quyết thắng thua sau 90 phút, hai đội phải thi đấu hiệp phụ. Thể lực suy giảm khiến U23 UAE gặp khó trong tấn công, lối chơi của họ kém hẳn U23 Việt Nam. Và Minh Phúc đã ấn định chiến thắng 3-2 cho U23 Việt Nam với bàn thắng ở phút 101.

Anh Quân, Thanh Nhàn, Hiểu Minh và Xuân Bắc đều thi đấu trong chiến thắng trước U23 UAE (Ảnh: AFC)

Thái Sơn chia sẻ niềm vui với thủ thành Cao Văn Bình (Ảnh: AFC).

Như những trận đấu vừa qua tại giải U23 châu Á, Đình Bắc tiếp tục là ngôi sao sáng trong chiến thắng của U23 Việt Nam. Anh vào sân Lê Victor ở phút 34 và nhanh chóng tạo dấu ấn với pha kiến tạo cho Lê Phát và sau đó đã tự mình ghi bàn với một cú đánh đầu rất khó.

Lê Victor ăn mừng chiến thắng cùng Lê Phát. Lê Victor đã không thể thi đấu sau pha va chạm mạnh với cầu thủ của U23 UAE, nhưng có vẻ anh không gặp chấn thương nghiêm trọng (Ảnh: AFC).

Đình Bắc nhanh chóng gửi lời tri ân tới người hâm mộ thông qua mạng xã hội (Ảnh AFC).

HLV Kim Sang Sik vẫn mặc chiếc áo đen may mắn (Ảnh: AFC).

U23 Việt Nam tiếp tục thể hiện tinh thần fair-play khi đến an ủi các cầu thủ đối phương sau trận đấu. Giống như ở vòng bảng, các cầu thủ trẻ bên kia chiến tuyến không giấu được sự thất vọng sau thất bại.

Minh Phúc tới an ủi cầu thủ U23 UAE, nhiều cầu thủ của đội bóng Tây Á suy sụp sau khi thua trận. (Ảnh: AFC).