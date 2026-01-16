U23 Việt Nam thắng nghẹt thở trước U23 UAE, tiến vào bán kết U23 châu Á

Bước vào trận tứ kết với U23 UAE, đối thủ được đánh giá cao về thể hình và thể lực, U23 Việt Nam đã nhập cuộc đầy tự tin. U23 UAE cũng đã nhập cuộc thận trọng và khiến nửa đầu của hiệp một diễn ra chặt chẽ. Trận đấu bất ngờ trở nên sôi động ở những phút cuối. Phút 34, Lê Victor gặp chấn thương và Đình bắc vào thay. Chỉ vài phút có mặt trên sân, Đình Bắc đã kiến tạo để Lê Phát mở tỷ số ở phút 39.

U23 UAE có lợi thế về thể hình, thể lực so với U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên, U23 UAE nhanh chóng chứng tỏ đẳng cấp khi tận dụng tốt các tình huống bóng bổng, gỡ hòa 1-1 sau một pha không chiến nguy hiểm ở phút 42. Hai đội đã bước vào giờ nghỉ với kết quả hòa.

Sang hiệp hai, thế trận diễn ra giằng co và căng thẳng. U23 Việt Nam một lần nữa vươn lên dẫn trước nhờ nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi, với cú đánh đầu tuyệt đẹp của Đình Bắc ở phút 63. Dù vậy, UAE tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi gỡ hòa 2-2 từ một tình huống dứt điểm sắc bén trong vòng cấm chỉ 5 phút sau.

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng sau khi Đình Bắc ghi bàn (Ảnh: AFC).

Không thể phân định thắng thua sau 90 phút, hai đội đã phải thi đấu hiệp phụ. Ở thời điểm thể lực suy giảm rõ rệt, tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam đã lên tiếng. Các học trò của HLV Kim Sang Sik vẫn duy trì sự tập trung, kỷ luật và chắt chiu từng cơ hội. Bàn thắng quyết định đến ở phút 101 khi Minh Phúc dứt điểm chạm chân đối phương đi vào lưới, ấn định chiến thắng 3-2 cho U23 VIệt Nam

Những phút cuối trận, U23 Việt Nam chơi chắc chắn, bảo vệ thành quả trước sức ép dồn dập từ U23 UAE. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ áo đỏ vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, đánh dấu lần vượt qua UAE đầy cảm xúc ở đấu trường châu lục.

Chiến thắng này không chỉ đưa U23 Việt Nam vào bán kết U23 châu Á 2026, mà còn cho thấy sự trưởng thành, bản lĩnh và khát vọng vươn tầm của thế hệ cầu thủ trẻ. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn đội suốt 120 phút thi đấu quả cảm.