AFC tiếp thêm động lực cho U23 Việt Nam trước trận tứ kết với U23 UAE

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026 Vòng tứ kết 18h30 ngày 16/1: U23 Nhật Bản - U23 Jordan 22h30 ngày 16/1: U23 Việt Nam - U23 UAE 18h30 ngày 17/1: U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc 22h30 ngày 17/1: U23 Australia - U23 Hàn Quốc Vòng bán kết 18h30 ngày 20/1: U23 Nhật Bản/U23 Jordan - U23 Australia/U23 Hàn Quốc 22h30 ngày 20/1: U23 Việt Nam/U23 UAE - U23 Uzbekistan/U23 Trung Quốc Tranh hạng ba (22h ngày 23/1): Hai đội thua ở bán kết Chung kết: (22h ngày 24/1): Hai đội thắng ở bán kết

Với màn trình diễn xuất thần và những pha cứu thua không tưởng, Trung Kiên đã ghi tên mình vào danh sách top 3 thủ môn xuất sắc nhất giải đấu do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bình chọn. Ở mặt trận tấn công, siêu phẩm của tiền đạo Đình Bắc vào lưới U23 Saudi Arabia cũng được vinh danh trong những bàn thắng đẹp nhất vòng bảng.

Trung Kiên được đánh giá cao nhờ màn trình diễn xuất sắc trước đội đương kim vô địch U23 Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Trong danh sách những thủ môn xuất sắc nhất vòng bảng, Trần Trung Kiên đã khiến giới chuyên môn phải ngả mũ. Với 10 pha giải nguy sau 3 trận, cầu thủ thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai cùng với Li Hao (Trung Quốc) và Mohammad Khalifeh (Iran) là những "người gác đền" hoạt động năng nổ và hiệu quả nhất giải đấu.

Đỉnh cao trong màn trình diễn của Trung Kiên chính là trận đại chiến với chủ nhà U23 Saudi Arabia. Một mình anh đã thực hiện tới 7 pha cứu thua, trực tiếp giúp U23 Việt Nam bảo toàn mảnh lưới.

Không chỉ có phản xạ, Trung Kiên còn cho thấy bóng dáng của một thủ môn hiện đại khi thực hiện 8 lần ném bóng phát động tấn công chính xác và liên tục dâng cao bọc lót cho hàng thủ. Số điểm 8.3 từ Flashscore dành cho anh là minh chứng rõ nét nhất cho đẳng cấp của thủ thành sinh năm 2003 này.

Ở mặt trận tấn công, cái tên Nguyễn Đình Bắc đang "làm mưa làm gió" trên các diễn đàn bóng đá châu Á. Pha lập công quyết định vào lưới U23 Saudi Arabia của anh đã chính thức lọt vào danh sách đề cử những bàn thắng đẹp nhất vòng bảng.

AFC đã dành những lời có cánh cho tiền đạo của Việt Nam: "Đình Bắc ghi bàn bằng tốc độ nhanh nhẹn, đột phá dũng mãnh trước khi tung cú sút sấm sét vào khoảng trống cực hẹp giữa thủ môn và cột dọc". Đây không chỉ là một bàn thắng mang tính chiến thuật mà còn là sự khẳng định kỹ thuật cá nhân điêu luyện của Đình Bắc.

Đình Bắc đang dẫn đầu đề cử bàn thắng đẹp nhất vòng bảng (Ảnh: Mạnh Quân).

Hiện tại, cuộc bình chọn "Bàn thắng đẹp nhất" trên trang chủ AFC đang chứng kiến sự áp đảo của đại diện Việt Nam. Đình Bắc đang dẫn đầu với tỷ lệ bình chọn lên tới 43%, bỏ xa các đối thủ nặng ký khác. Điều này cho thấy sự ghi nhận không chỉ từ giới chuyên môn mà còn từ đông đảo người hâm mộ khắp châu lục.

Sự tỏa sáng của Trung Kiên nơi hậu phương và Đình Bắc trên hàng công chính là động lực lớn cho U23 Việt Nam tiến xa hơn ở giải đấu năm nay. Với đội hình “công thủ toàn diện”, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đang hội tụ đầy đủ các yếu tố để tiếp tục tạo nên những cơn địa chấn mới tại đấu trường châu lục.