Đêm nay CAS ra phán quyết với bóng đá Malaysia: Khó lật ngược thế cờ

Hôm nay (26/2), CAS sẽ mở phiên xử liên quan đến vụ việc của FAM làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch. Phiên điều trần không chỉ nhằm xác định ai đủ điều kiện đại diện đội tuyển quốc gia, mà còn xem xét cách thức những cầu thủ này được phê duyệt ngay từ đầu (dù giấy tờ của họ bị làm giả).

Đêm nay, CAS sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng với Malaysia (Ảnh: FAM).

Nếu sai sót chỉ giới hạn ở một vài trường hợp, tác động có thể được khoanh vùng. Nhưng nếu nó cho thấy những lỗ hổng hệ thống rộng hơn, hệ quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều.

Hội đồng trọng tài sẽ xem xét tài liệu, quy trình và mức độ tuân thủ các quy định quốc tế, đặc biệt là những điều khoản liên quan đến quốc tịch và điều kiện thi đấu.

Ba câu hỏi chính là trọng tâm của vụ việc được nêu ra. Các quy định về điều kiện thi đấu có được tuân thủ hay không? Việc thẩm tra có được thực hiện đúng quy trình? Bất kỳ sai sót nào có ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng?

CAS tập trung vào bằng chứng, không phải quan điểm. Nhiệm vụ của họ là áp dụng quy định vào các dữ kiện cụ thể. Với những bằng chứng thuyết phục của FIFA, nhiều người cho rằng cơ hội ngược dòng của bóng đá Malaysia là rất thấp.

Tờ Bharian nhấn mạnh: “Với bóng đá Malaysia, hôm nay đánh dấu một bước ngoặt. Những gì xảy ra tiếp theo phụ thuộc vào kết quả, nhưng rõ ràng vụ việc đã vượt xa phạm vi các cầu thủ liên quan. Nó đặt hệ thống bóng đá Malaysia dưới sự giám sát chặt chẽ của quốc tế.

Hệ thống ấy đứng vững ra sao và phản ứng thế nào sau phán quyết? Tất cả sẽ quyết định bước đi tiếp theo của bóng đá Malaysia”.

Các chuyên gia nhận định Malaysia khó lật ngược tình thế (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, luật sư Nik Erman Nik Roseli nhận định: “Nếu kháng cáo chỉ liên quan đến mức án, có khả năng hình phạt sẽ được giảm, giữ nguyên hoặc tăng thêm. Điều này phụ thuộc vào các lý lẽ mà luật sư đưa ra.

Tôi cho rằng có cơ sở để giảm án, bởi các cầu thủ không trực tiếp tham gia vào hành vi làm giả. Tuy nhiên, cũng có những lý do để giữ nguyên hoặc thậm chí tăng nặng hình phạt.

Các cầu thủ dường như không quan tâm đến những gì xảy ra với hồ sơ của mình và bị phát hiện đưa ra các lời khai mâu thuẫn trong quá trình kháng cáo lên FIFA.

Việc CAS tạm hoãn án treo giò với các cầu thủ không có nghĩa là khả năng thắng kiện cao. Nó chỉ nhằm duy trì hiện trạng cho đến khi vụ việc được giải quyết toàn diện”.

Luật sư Nik Erman cho rằng bước ngoặt của vụ việc xảy ra trong các phiên điều trần tại FIFA, khi FAM thừa nhận đã có sự thay đổi đối với các tài liệu nộp lên cơ quan này.

Ông nói thêm: “Vụ việc coi như đã thua khi FAM thừa nhận đã chỉnh sửa tài liệu trong quá trình điều trần tại FIFA. Dù tôi đánh giá cao sự trung thực đó, quyết định này dường như được đưa ra mà chưa cân nhắc đầy đủ hệ quả.

Sự thiếu chắc chắn và thiếu minh bạch về những gì thực sự đã xảy ra cho thấy đây có thể không chỉ là một sai sót đơn thuần”.

Sau khi CAS đưa ra phán quyết, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ đưa ra án phạt với FAM. Rất có thể, Malaysia sẽ bị xử thua trong hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Nếu điều này xảy ra, đội tuyển Việt Nam nghiễm nhiên sẽ có vé tham dự cúp châu Á.