HLV Malaysia nói điều bất ngờ khi đội nhà bị xử thua và tụt hạng thê thảm

Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, Malaysia tụt 14 bậc xuống vị trí 135 thế giới, thứ hạng thấp nhất kể từ năm 2006. Nguyên nhân trực tiếp đến từ việc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quyết định xử thua Malaysia trong hai trận đấu với tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.

Trước đó, đội bóng Đông Nam Á cũng đã bị trừ điểm sau khi FIFA xử thua trong các trận giao hữu gặp Cape Verde, Singapore và Palestine, khiến thứ hạng của họ liên tục lao dốc.

Tuy nhiên HLV Cklamovski không buồn về kết quả này. Ông cho rằng thứ hạng hiện tại không phản ánh đúng những nỗ lực của toàn đội.

HLV người Australia cho biết: “Việc tuyển Malaysia tụt tới 14 bậc trên bảng xếp hạng FIFA hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của ban huấn luyện, các cầu thủ và toàn đội. Nếu đánh giá những gì chúng tôi có thể kiểm soát và cách toàn đội thi đấu và tinh thần chiến đấu thì bóng đá Malaysia vẫn có điểm sáng. Chúng tôi thực tế vẫn bất bại trong những trận đã chơi”.

HLV Cklamovski cũng cho rằng đội tuyển cần được nhìn nhận dựa trên màn trình diễn thực tế thay vì những con số trên giấy tờ. “Chúng tôi đang đi đúng hướng. Những gì xảy ra với bảng xếp hạng là điều hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát”, ông nói thêm.

HLV tuyển Malaysia không giấu được sự thất vọng khi chia sẻ mục tiêu ngắn hạn của Malaysia là giành vé dự Asian Cup đã bị tước bỏ do các quyết định kỷ luật. Ông chia sẻ: “Tôi từng nói mục tiêu trước mắt là giành vé dự Asian Cup. Giờ thì điều đó đã bị lấy đi khỏi chúng tôi, hoàn toàn ngoài khả năng kiểm soát. Tôi thực sự đau lòng và cần thời gian để vượt qua cảm giác này”.

Trước những tin đồn xoay quanh tương lai của mình, HLV 46 tuổi bác bỏ và khẳng định vẫn toàn tâm toàn ý với đội tuyển Malaysia. Ông cho rằng những biến động hiện tại không làm thay đổi định hướng phát triển của “Harimau Malaya” (biệt danh của tuyển Malaysia).

“Những điều đó không liên quan. Tôi đang ở đây, làm việc chăm chỉ và yêu công việc này. Nếu nhìn vào những gì chúng tôi kiểm soát được, đó là minh chứng cho thấy đội đang đi đúng hướng về lối chơi và bản sắc bóng đá”, HLV Cklamovski chia sẻ.

Từ hôm nay (24/3), toàn đội Malaysia sẽ sang Thái Lan để tập huấn chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Việt Nam vào ngày 31/3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Trận đấu này chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục khi tuyển Việt Nam đã chắc chắn có vé đi tiếp.