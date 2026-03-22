Man City thắng thuyết phục Arsenal, vô địch Cúp Liên đoàn Anh

Man City tiếp tục thống trị cúp Liên đoàn Anh với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Arsenal trong trận chung kết cúp Liên đoàn Anh vào tối 22/3, đánh dấu lần thứ 9 đăng quang tại giải đấu này và lần thứ 8 liên tiếp thắng các trận chung kết. Cú đúp trong hiệp hai của Nico O’Reilly đã nhấn chìm mọi nỗ lực của "Pháo thủ", đội bóng đã có một màn trình diễn dưới sức.

Trở lại chung kết cúp Liên đoàn Anh sau 8 năm vắng bóng, Arsenal nhập cuộc đầy hứng khởi. Kai Havertz và Bukayo Saka liên tục uy hiếp khung thành Man City, nhưng thủ môn James Trafford đã có ba pha cứu thua xuất sắc, giữ sạch lưới cho đội nhà. Thoát hiểm trong gang tấc, Man City dần lấy lại thế trận. Antoine Semenyo có pha đi bóng vượt qua Piero Hincapie, nhưng đường tạt bóng của anh lại hơi cao so với tầm bật nhảy của Erling Haaland.

Đội bóng của Pep Guardiola duy trì quyền kiểm soát bóng vượt trội trong phần còn lại của hiệp một, nhưng không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt trước hàng thủ chắc chắn của Arsenal. Dù vậy, Man City vẫn có một cơ hội đáng kể trước giờ nghỉ khi Haaland đánh đầu chệch cột dọc sau pha xử lý tốt của Semenyo.

Man City tiếp tục đà hưng phấn khi bước vào hiệp hai và suýt chút nữa đã mở tỷ số khi Jerrmy Doku cướp bóng từ Kepa Arrizabalaga. Thủ môn của Arsenal đã phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng. Thế trận một chiều tiếp diễn, và Man City xứng đáng có bàn mở tỷ số ở phút 60. Từ quả tạt của Rayan Cherki, Kepa bắt không dính bóng, tạo điều kiện để O’Reilly dễ dàng đánh đầu vào lưới trống từ cự ly gần.

Chỉ bốn phút sau, Man City nhanh chóng nhân đôi cách biệt. O’Reilly di chuyển cắt mặt Saka ở cột xa và đánh đầu hiểm hóc từ quả tạt của Matheus Nunes, hoàn tất cú đúp cho riêng mình, đồng thời mở toang cơ hội giành ngôi vô địch cho đội bóng thành Manchester.

Trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, HLV Mikel Arteta tung Noni Madueke và Riccardo Calafiori vào sân. Calafiori suýt chút nữa đã tạo dấu ấn ngay lập tức với cú sút chìm đưa bóng dội mép ngoài cột dọc. Arsenal tiếp tục dồn ép, nhưng cú đánh đầu của Gabriel lại đưa bóng dội xà ngang trong sự tiếc nuối.

Man City đứng vững trong những phút cuối để bảo toàn chiến thắng, giành danh hiệu đầu tiên trong mùa giải 2025-26. Chiến thắng này cũng mang về danh hiệu thứ 19 cho Guardiola cùng Man City. Trong khi đó, Arsenal vẫn phải chờ đợi danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2020, đồng thời tan vỡ giấc mơ giành “cú ăn bốn” lịch sử.

