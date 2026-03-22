Chuyên gia: “Tuyển Malaysia bản địa đủ sức đánh bại tuyển Việt Nam”

Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định xử thua tuyển Malaysia trong hai trận đấu gặp tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Kết quả này khiến “Bầy hổ” không còn cơ hội giành vé tham dự cúp châu Á.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 31/3 tại sân Thiên Trường (Ninh Bình) chỉ còn ý nghĩa thủ tục. Tuy nhiên, chuyên gia Datuk Dr Pekan Ramli nhận định rằng đây là cơ hội tốt nhất để thầy trò HLV Peter Cklamovski chứng minh sức mạnh, ngay cả khi không có sự góp mặt của 7 cầu thủ nhập tịch gian lận, Malaysia vẫn đủ sức giành trọn 3 điểm.

Theo ông, những tranh cãi xảy ra trước đó cần được gác lại để toàn đội tập trung tối đa cho thử thách phía trước, trong đó có việc chuẩn bị tinh thần đối mặt với sức ép, sự khiêu khích và chỉ trích từ phía người hâm mộ Việt Nam.

Chuyên gia Pekan Ramli chia sẻ với Arena Metro: “Cả cầu thủ lẫn ban huấn luyện phải có tâm lý vững vàng. Những gì đã xảy ra cần được bỏ lại phía sau, bởi chúng ta phải sẵn sàng đối diện với áp lực, sự công kích từ cổ động viên đối phương.

Hy vọng các cầu thủ sẽ coi đó là bài học và dồn toàn bộ sự tập trung cho trận đấu mới gặp tuyển Việt Nam. Đây là cơ hội để chứng minh rằng ngay cả khi thiếu vắng 7 cầu thủ đó, chúng ta vẫn đủ sức đánh bại đối thủ này”.

Ông Pekan Ramli nhấn mạnh, yếu tố quan trọng nhất lúc này là xây dựng lại niềm tin cho các cầu thủ, giúp họ ra sân với tinh thần mạnh mẽ hơn và không còn bị ám ảnh bởi những vấn đề trong quá khứ, dù cánh cửa dự Asian Cup 2027 gần như đã khép lại. Theo ông, lực lượng hiện tại của Malaysia vẫn có trình độ tương đương và đủ khả năng tạo nên khác biệt với tuyển Việt Nam.

Vị chuyên gia này nói thêm: “Sự kết hợp giữa các cầu thủ nội và những cầu thủ gốc gác hợp lệ có thể chứng minh rằng, ngay cả khi thiếu 7 cầu thủ nhập tịch, chúng ta vẫn có thể giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam ngay trên sân Thiên Trường. Trình độ của đội tuyển thực tế đã ở mức cao. Có thể những sai sót trước đây khiến nhiều người hoài nghi năng lực của đội.

Nhưng ngay cả khi không sử dụng 7 cầu thủ đó, chúng ta vẫn đủ khả năng giành vé dự Asian Cup. Tư duy như vậy cần được duy trì trước trận đấu này”.