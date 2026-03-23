Văn Hậu nhận được sự chú ý đặc biệt khi tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với đội tuyển Malaysia vào ngày 31/3 tới, trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), trong khuôn khổ lượt về vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Trước giờ bóng lăn, tờ Bola Sport của Indonesia lên tiếng về một sự trở lại rất đáng chú ý ở đội tuyển Việt Nam: “Đoàn Văn Hậu chuẩn bị trở lại đội tuyển quốc gia, sau 935 ngày vắng mặt vì chấn thương”.

Đoàn Văn Hậu (phải) trở lại đội tuyển Việt Nam sau gần 1.000 ngày vắng mặt (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

“Tháng 9/2023, Đoàn Văn Hậu dính chấn thương nặng, anh buộc phải nghỉ thi đấu dài hạn. Chấn thương gót chân của Đoàn Văn Hậu là chấn thương rất nguy hiểm với các cầu thủ bóng đá.

Ngoài những ca phẫu thuật, Đoàn Văn Hậu phải trải qua một loạt liệu pháp vật lý trị liệu. Những nỗ lực của cầu thủ này được đền đáp, anh trở lại sân cỏ hồi tháng 12/2025”, Bola Sport viết thêm.

Việc tờ báo của xứ sở vạn đảo đếm chính xác từng ngày Đoàn Văn Hậu vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam, chứng tỏ họ rất quan tâm và đánh giá rất cao tầm quan trọng của hậu vệ này, đối với đội tuyển Việt Nam.

Đoàn Văn Hậu là cầu thủ vừa có năng lực chuyên môn, vừa sở hữu thể hình rất tốt (cao 1m86), giúp anh chiếm lợi thế trong các pha tranh chấp tay đôi và tranh bóng bổng. Ngoài vị trí hậu vệ cánh trái, Đoàn Văn Hậu còn có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ.

Tờ Bola Sport chia sẻ: “Từng bước một nhưng chắc chắn, quá trình hồi phục chấn thương của Đoàn Văn Hậu đã cho kết quả tích cực. Anh trở lại đội tuyển Việt Nam vào tháng 3 này.

Đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về gặp Malaysia sẽ mạnh hơn hẳn so với chính chúng ta ở trận lượt đi hồi năm ngoái (Ảnh: FAM).

Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2025 đến nay, Đoàn Văn Hậu có 10 lần ra sân ở các giải đấu chính thức (trong màu áo CLB Công an Hà Nội), anh ghi được một bàn thắng và thực hiện một pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn”, vẫn là những dòng được viết trên trang báo của xứ sở vạn đảo.

Trong bối cảnh đội tuyển Malaysia vẫn dựa rất nhiều vào dàn cầu thủ nhập tịch có thể hình cao lớn, sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu được dự báo sẽ tăng chất thép cho hàng thủ của đội tuyển Việt Nam.

Ở trận đấu vào ngày 31/3 tới đây, cho dù đội tuyển Việt Nam đã chắc suất vào vòng chung kết Asian Cup 2027, còn Malaysia đã chính thức bị loại, nhưng đội bóng của HLV Kim Sang Sik vẫn tràn đầy quyết tâm đánh bại đối thủ.

Trước đó, trong một bài báo khác, cũng chính tờ Bola Sport của Indonesia đánh giá lực lượng hiện tại của đội tuyển Việt Nam rất mạnh. Họ viết: “HLV Kim Sang Sik triệu tập đội hình rất mạnh để đấu với Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình)”.

“Trong khung thành, đội tuyển Việt Nam có các thủ môn Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm. Hàng hậu vệ của họ có mặt Bùi Hoàng Việt Anh, Đỗ Duy Mạnh, Cao Pendant Quang Vinh. Các tiền vệ gồm Hoàng Đức, Quang Hải, tài năng trẻ Khuất Văn Khang. Còn hàng tiền đạo có những chân sút quen thuộc Nguyễn Xuân Son và Phạm Tuấn Hải.

Đội tuyển Việt Nam còn được bổ sung thêm tiền đạo nhập tịch Đỗ Hoàng Hên, cùng sự trở lại của 2 hậu vệ nổi tiếng Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng”, vẫn là những dòng được viết trên trang báo của Indonesia.