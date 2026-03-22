Tuyển Việt Nam nhảy vọt, Malaysia tụt dốc thê thảm ở bảng xếp hạng FIFA

Vào hôm 17/3, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định xử thua tuyển Malaysia trong hai trận đấu gặp tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Điều này giúp cho đoàn quân HLV Kim Sang Sik nghiễm nhiên giành vé tham dự cúp châu Á.

Tuyển Việt Nam tăng 5 bậc, còn Malaysia tụt 14 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (Ảnh: FAM).

Không những vậy, tuyển Việt Nam còn thực hiện cú nhảy vọt trên bảng xếp hạng FIFA. Theo đó, vào chiều nay (22/3), FIFA đã điều chỉnh thứ hạng của “Những chiến binh sao vàng” tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 103 thế giới.

Đội tuyển Việt Nam đã được cộng 24,1 điểm, bao gồm 13,91 điểm đã bị trừ sau thất bại 0-4 trước Malaysia ở lượt đi và được cộng thêm 10,19 điểm khi được xử thắng trong trận đấu này.

Đây là vị trí cao nhất của tuyển Việt Nam kể từ tháng 12/2023. Thời điểm ấy, chúng ta xếp ở vị trí thứ 94 thế giới. Tuy nhiên, sau khi thua 3 trận liên tiếp ở vòng bảng Asian Cup 2024, tuyển Việt Nam đã tụt xuống thứ 105 thế giới và chìm nghỉm từ đó tới nay.

Sự thăng tiến trở lại của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik là tín hiệu đáng mừng. Trong lịch sử, “Những chiến binh sao vàng” từng chạm tới vị trí thứ 92 thế giới dưới thời HLV Park Hang Seo từ tháng 4 đến tháng 8/2021.

Vị trí mới của tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA (Ảnh: FIFA).

Trong khi đó, bóng đá Malaysia thực sự trải qua ác mộng khi tụt tới 14 bậc xuống vị trí thứ 135 thế giới. Trước khi bị xử thua, Malaysia xếp thứ ba Đông Nam Á và xếp thứ 121 thế giới (vị trí cao nhất sau hàng thập kỷ). Giờ đây, Malaysia lại trở về đúng điểm xuất phát khi chưa sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch gian lận.

Thậm chí, giờ đây, bóng đá Malaysia lại bắt đầu từ con số âm khi chịu tổn thương tinh thần rất lớn và lâm vào cảnh “rắn mất đầu” khi toàn bộ ban lãnh đạo cũ đã từ chức.

Vào ngày 31/3, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Malaysia trên sân nhà Thiên Trường (Ninh Bình). Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ kết thúc vòng loại Asian Cup 2027 với 6 trận toàn thắng.