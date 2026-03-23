Sao nhập tịch Malaysia tuyên bố muốn “đòi nợ” tuyển Việt Nam

Dù Malaysia đã chính thức hết cơ hội giành vé dự Asian Cup 2027 sau khi bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua trong hai trận gặp tuyển Việt Nam và Nepal nhưng tiền đạo gốc Brazil Paulo Josue cho rằng trận đấu ở lượt trận cuối gặp tuyển Việt Nam vào ngày 31/3 không phải là trận đấu thủ tục. Đó là nơi để Malaysia khẳng định tinh thần và danh dự.

Tuyển Malaysia muốn "đòi nợ" tuyển Việt Nam (Ảnh: Getty).

“Sau những gì đã xảy ra, chúng tôi vẫn muốn chiến đấu hết mình. Trận gặp tuyển Việt Nam là cơ hội để thể hiện bản lĩnh và đòi nợ đối thủ”, Josue chia sẻ.

Án phạt của AFC cùng những lùm xùm liên quan tới nhập tịch trái phép khiến hành trình tham dự Asian Cup của Malaysia trở nên dang dở. Tuy nhiên, tiền đạo 37 tuổi nhấn mạnh toàn đội cần gạt bỏ yếu tố tiêu cực để tập trung vào bóng đá.

“Cách tốt nhất để vượt qua những điều không tích cực là ra sân và chơi bóng. Chúng tôi muốn cống hiến một trận đấu tốt, dù hoàn cảnh không còn thuận lợi”, anh nói.

Josue cũng nhận định tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với Malaysia với quyết tâm cao, đặc biệt sau khi họ từng nhận thất bại đậm 0-4 trước “Bầy hổ” trong trận lượt đi. Điều này càng khiến cuộc tái đấu trở nên căng thẳng và đáng chờ đợi.

Josue nói thêm: “Tuyển Việt Nam chắc chắn muốn đòi lại những gì đã mất. Nhưng chúng tôi cũng vậy. Toàn đội Malaysia không buông xuôi ở lượt trận cuối”.

Paulo Josue tự tin chiến thắng trước tuyển Việt Nam (Ảnh: AFC).

Dù lực lượng lần này không có nhiều tiền đạo, Josue tin rằng Malaysia vẫn đủ khả năng tạo nên khác biệt nhờ những cái tên chất lượng như Safawi Rasid, Luqman Hakim Shamsuddin hay Faisal Halim.

Đội trưởng tuyển Malaysia nhấn mạnh: “Chúng tôi có thể không triệu tập nhiều tiền đạo nhưng những cầu thủ tấn công hiện có đều rất chất lượng. Nếu tận dụng tốt cơ hội, chúng tôi hoàn toàn có thể tạo nên khác biệt trước tuyển Việt Nam”.

Ở giai đoạn cuối sự nghiệp, Josue xem trận đấu với tuyển Việt Nam không chỉ là cơ hội khẳng định bản thân mà còn là dịp để truyền cảm hứng cho thế hệ kế cận. “Chúng tôi sẽ chiến đấu vì màu cờ sắc áo và vì tương lai của bóng đá Malaysia”, anh kết luận.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào lúc 19h ngày 31/3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).