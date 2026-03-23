Báo Malaysia bình luận khi đội nhà tụt sâu trên bảng xếp hạng FIFA

Tờ The Star của Malaysia thốt lên: “Harimau Malaya rơi xuống vị trí 135 trên bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển Malaysia tụt xuống vị trí nói trên, sau khi họ bị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) trừ điểm ở các trận giao hữu quốc tế và các trận thuộc vòng loại Asian Cup 2027”.

“Tuần trước, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã phán quyết rằng đội tuyển Malaysia sử dụng cầu thủ không đúng quy định trong 2 trận đấu diễn ra năm ngoái, thuộc vòng loại Asian Cup 2027, gặp Nepal (ngày 25/3/2025, Malaysia từng thắng 2-0) và đội tuyển Việt Nam (ngày 10/6/2025, Malaysia từng thắng 4-0).

Cả hai chiến thắng của Malaysia đều bị hủy bỏ và đội bóng có biệt danh Harimau Malaya bị xử thua 0-3 ở cả 2 trận đấu nói trên”, tờ The Star thông tin thêm.

Không chỉ có vậy, tờ báo của Malaysia còn nêu cụ thể 3 trận đấu khác, trong khuôn khổ các đợt trận giao hữu quốc tế mà đội tuyển Malaysia bị xử thua. Những trận giao hữu này diễn ra theo lịch thi đấu của FIFA (FIFA Days), nên Liên đoàn Bóng đá thế giới cũng trừ điểm xếp hạng của Harimau Malaya, sau những trận giao hữu này.

The Star chia sẻ: “FIFA cũng hủy bỏ kết quả của các trận đấu giao hữu liên quan đội tuyển Malaysia trong năm ngoái, gồm trận đội tuyển Cape Verde vào ngày 25/9/2025 (hòa 1-1), gặp Singapore ngày 4/9/2025 (Malaysia thắng 2-1) và trận gặp Palestine (Malaysia thắng 1-0) ngày 8/9/2025”.

“Đội tuyển Malaysia đồng loạt bị xử thua 0-3 trong những trận đấu vừa nêu. Sau những động thái này, đội tuyển Malaysia rơi thẳng từ vị trí 121 xuống vị trí 135 thế giới”, vẫn là những dòng được viết trên tờ The Star.

Trong khi đó, một tờ báo khác của Malaysia là Arena Astro chua chát chia sẻ: “Những chú hổ Mã lai (biệt danh của đội tuyển Malaysia) rớt 14 bậc, hiện xếp hạng 135 thế giới”.

“Theo cập nhật mới nhất từ bảng xếp hạng của FIFA, thứ hạng của đội tuyển Malaysia đã tụt xuống vị trí 135. Harimau Malaya chỉ còn tích lũy được 1.095,9 điểm.

Sự tụt hạng mạnh này là do án phạt của FIFA và AFC, hủy bỏ 2 chiến thắng của Malaysia trước Nepal và đội tuyển Việt Nam, thuộc chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra hồi năm ngoái”, Arena Astro thông tin thêm.

Sắp tới, vào ngày 31/3 tới đây, đội tuyển Malaysia sẽ có trận tái ngộ đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ lượt về vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Nếu tiếp tục thua đội tuyển Việt Nam trong trận đấu sắp diễn ra, đội tuyển Malaysia có thể còn bị tụt hạng mạnh hơn nữa.

Để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 31/3, đội tuyển Malaysia sẽ tập trung tại Bangkok (Thái Lan), thay vì tập trung ở quê nhà, nhằm tránh áp lực từ dư luận trong nước.