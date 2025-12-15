Bóng đá Philippines lập cột mốc lịch sử, kỳ vọng đánh bại tuyển Việt Nam

Đầu tiên là ở môn bóng đá nam, đội tuyển Philippines ghi dấu ấn lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền vào bán kết SEA Games sau 34 năm kể từ năm 1991.

Từ một đội bóng không được đánh giá cao trước khi SEA Games 33 khởi tranh, U22 Philippines đã giành những chiến thắng thuyết phục ở vòng bảng khi đánh bại cả Indonesia và Myanmar để giành vị trí đầu bảng C, ghi tên vào vòng bán kết.

U22 Philippines (áo xanh) từng có chiến thắng bất ngờ trước U22 Indonesia ở vòng đấu bảng (Ảnh: CNN Indonesia).

Đáng chú ý, ở SEA Games năm 1991, Philippines đã thất bại ở bán kết dù được chơi trên sân nhà. Đoàn quân của HLV Garrath McPherson đang kỳ vọng nhưng cũng cảm thấy lo lắng khi đụng độ U22 Việt Nam ở trận bán kết diễn ra vào 15h30 chiều nay (15/12).

"U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn, nhưng Philippines cũng tiến bộ nhiều trong hai năm qua. Chúng tôi có thể cạnh tranh sòng phẳng với họ, không sợ hãi và cố gắng để vào chung kết", đội trưởng U22 Philippines, Sandro Reyes lên dây cót tinh thần cho toàn đội trước thềm trận đấu.

Cùng với bóng đá nam, bóng đá nữ Philippines cũng vừa gây sốc khi tuyển nữ của họ đã đánh bại chủ nhà Thái Lan ở trận bán kết hôm 14/12 bằng loạt sút luân lưu đầy may rủi. Cả hai đội đã hoà nhau với tỷ số 1-1 sau 120 phút của hiệp chính thức và hiệp phụ, buộc phải phân định thắng thua trên chấm phạt đền.

Cả 4 cầu thủ nữ của Philippines đều dứt điểm thành công trong khi Pluemjai, Orapin của Thái Lan đá hỏng giúp tuyển nữ Philippines thắng chung cuộc 4-2 và ghi tên mình vào trận chung kết vào ngày 17/12 tới đây.

Chiến thắng trước Thái Lan giúp tuyển nữ Philippines lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào chơi trận chung kết để tranh huy chương vàng tại đấu trường SEA Games. Đáng chú ý đối thủ của Philippines cũng chính là tuyển nữ Việt Nam.

Tuyển nữ Philippines gây ấn tượng khi giành quyền vào chung kết SEA Games 33 (Ảnh: Philstar).

"Các cô gái Philippines hân hoan khi đội tuyển bóng đá Philippines làm nên lịch sử tại SEA Games", tờ Philstar giật tít ca ngợi chiến tích lịch sử của đội tuyển nữ nước nhà.

"Người Philippines hạ gục người Thái để vào chung kết SEA Games", tờ Manila Times cũng nhấn mạnh về dấu mốc lịch sử của bóng đá Philippines.

"Đoàn quân của HLV Mark Torcaso sẽ hướng tới tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên cho đội tuyển bóng đá Philippines trong trận đấu với nhà đương kim vô địch tuyển nữ Việt Nam vào ngày 17/12", tờ Manila Times nói thêm.