Báo Indonesia ủng hộ VFF vụ CAS phán quyết bóng đá Malaysia thua kiện

Hôm qua (5/3), Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) chính thức phán quyết Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có vi phạm, về việc sử dụng hồ sơ giả để nhập tịch cho nhóm 7 cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng hồ sơ giả (Ảnh: VFF).

Tối cùng ngày, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên tiếng về phán quyết này, thể hiện quan điểm chờ đợi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) có hướng xử lý đúng, trả lại công bằng cho bóng đá Việt Nam, cho đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027.

Quan điểm của VFF được trang Bola Sport của Indonesia ủng hộ: “VFF đã phản hồi phán quyết của CAS bác bỏ kháng cáo của Malaysia trong vụ việc làm giả giấy tờ nhập tịch. Phán quyết của CAS tạo cơ sở vững chắc để FIFA và AFC áp dụng các biện pháp trừng phạt bóng đá Malaysia”.

“Bóng đá Việt Nam, đội tuyển Việt Nam là nạn nhân của bóng đá Malaysia, khi Malaysia sử dụng các cầu thủ nhập tịch giả mạo tại vòng loại Asian Cup 2027.

Nhóm 7 cầu thủ nhập tịch bằng hồ sơ giả, giúp đội tuyển Malaysia thắng đậm đội tuyển Việt Nam 4-0 trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 10/6/2025)”, trang Bola Sport của Indonesia viết thêm.

Đội tuyển Malaysia gần như không còn khả năng tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 (Ảnh: Bola Sport).

Cũng theo quan điểm của trang báo này, việc AFC trao cho đội tuyển Việt Nam suất dự Asian Cup 2027 sẽ là điều hợp lý, với những gì đang xảy ra.

Bola Sport chia sẻ: “VFF chờ đợi đội tuyển Malaysia bị xử lý vì những vi phạm nghiêm trọng mà họ đã tạo ra. Đây là tình huống mà bóng đá Việt Nam đã chờ đợi”.

Cũng trong buổi tối qua (5/3), sau khi có phán quyết của CAS, xử lý Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan thua kiện, AFC cho biết sẽ sớm xử lý đội tuyển Malaysia.

Tổng thư ký (TTK) AFC Seri Windsor John phát biểu trước truyền thông: “Giờ đây, vụ việc đã có quyết định chính thức, chúng tôi chấp nhận kết luận của CAS. Chúng tôi sẽ trình bày phán quyết của CAS với Ủy ban Kỷ luật AFC ngay lập tức”.

“Ưu tiên của AFC vào lúc này là giải quyết vấn đề của bóng đá Malaysia nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể. Chúng tôi phải đảm bảo rằng các mốc thời gian đã được thiết lập phải được tuân thủ nghiêm ngặt”, TTK AFC Seri Windsor John nói thêm.

Ủy ban Kỷ luật và Ủy ban Đạo đức của AFC sẽ là nơi đưa ra mức án kỷ luật đối với bóng đá Malaysia và đội tuyển Malaysia. Gần như đội bóng có biệt danh Harimau Malaya không còn khả năng tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.