Báo Malaysia bi quan: "Giấc mơ dự Asian Cup 2027 đã kết thúc"

Theo thông tin từ tờ Hmetro, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chính thức bác bỏ đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ liên quan đến vụ làm giả giấy tờ, giữ nguyên hình phạt mà Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) đã đưa ra trước đó. Quyết định này đang gây chấn động làng bóng đá Malaysia, dấy lên lo ngại về một "cú sốc lớn" sắp ập đến với FAM và đội tuyển bóng đá Malaysia.

Sau phán quyết của CAS, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dự kiến sẽ chuyển vụ việc này cho Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của cơ quan quản lý để xử lý tiếp. Một tuyên bố chính thức từ AFC cho biết: "AFC ghi nhận quyết định của CAS ngày 5/3 liên quan đến FAM và một số cầu thủ về việc vi phạm Quy tắc kỷ luật của FIFA. Vấn đề này sẽ được chuyển đến Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC".

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA treo giò vì làm giả hồ sơ thi đấu (Ảnh: Hmetro).

Việc CAS giữ nguyên án phạt đối với FAM khiến tờ Hmetro lo ngại đội tuyển Malaysia có thể bị AFC xử thua hai trận ở vòng loại Asian Cup 2027. Trong bài viết mang tiêu đề “Tạm biệt Asian Cup?”, tờ báo này cho biết:

"Dựa trên các tiền lệ, rất có thể hai chiến thắng của Malaysia ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027, trước Nepal và Việt Nam, sẽ bị hủy bỏ nếu AFC áp dụng hình phạt tương tự. Hồi tháng 12 năm ngoái, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã hủy bỏ kết quả các trận giao hữu của Malaysia với Cape Verde, Singapore và Palestine, đồng thời tuyên bố đội tuyển quốc gia thua 0-3 do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện.

Nếu AFC đưa ra quyết định tương tự cho các trận đấu với Nepal và Việt Nam, giấc mơ tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia của Malaysia có thể tan vỡ. Thậm chí, trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Việt Nam tại sân vận động Thiên Trường vào ngày 31/3 sẽ chỉ còn là một trận đấu thủ tục trong lịch trình của thầy trò HLV Peter Cklamovski.

Lịch sử cũng cho thấy AFC từng có hành động nghiêm khắc đối với Timor Leste sau khi Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Timor Leste (FFTL), Amandio de Araujo, bị phát hiện làm giả giấy tờ quốc tịch của các cầu thủ trong Giải vô địch bóng đá châu Á 2023.

Tuy nhiên, quyết định chính thức hoặc hình phạt dành cho FAM vẫn chưa được AFC đưa ra, khiến thời gian chờ đợi này trở nên căng thẳng đối với tất cả người hâm mộ bóng đá trong nước. Tình huống này đặt ra những câu hỏi lớn về tương lai của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, cũng như những tác động đến uy tín của FAM trên đấu trường quốc tế.

Đối với người hâm mộ, khoảnh khắc chờ đợi này đầy căng thẳng bởi bất kỳ quyết định nào của AFC cũng có thể thay đổi đáng kể cục diện bóng đá quốc gia".