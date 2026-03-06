LĐBĐ Malaysia tuyên bố mạnh mẽ sau khi bị CAS bác đơn kháng cáo

Hôm qua (5/3), CAS đã bác đơn kháng cáo của FAM liên quan tới vụ làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch. Về cơ bản, Tòa án trọng tài thể thao vẫn giữ nguyên án phạt mà FIFA đã công bố trước đó với bóng đá Malaysia.

FAM tuyên bố không phục phán quyết của CAS (Ảnh: FAM).

AFC khẳng định đã chuyển hồ sơ của Malaysia tới Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức để xem xét. Nhiều khả năng, họ sẽ đưa ra án phạt với bóng đá Malaysia trước trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 31/3.

Trước tình hình ấy, FAM đã bày tỏ sự thất vọng và khẳng định hình phạt của FIFA và CAS là không tương xứng. Tuyên bố trên trang chủ của cơ quan quản lý bóng đá Malaysia cho biết: “Đơn kháng cáo của FAM đã bị bác bỏ. Trong khi đó, đơn kháng cáo của các cầu thủ được chấp nhận một phần, với việc án phạt được điều chỉnh.

Tuy nhiên, các cầu thủ này vẫn bị cấm thi đấu thêm 8 tháng. Hiện tại, CAS vẫn chưa công bố đầy đủ lập luận chi tiết của phán quyết, vì vậy FAM sẽ chỉ đưa ra bình luận cụ thể sau khi xem xét toàn bộ cơ sở của quyết định.

Dù tôn trọng thẩm quyền của CAS, FAM cho rằng các hình thức kỷ luật được áp dụng có dấu hiệu chưa tương xứng, đặc biệt khi so sánh với những án phạt trong các vụ việc tương tự từng được CAS xét xử trước đây. FAM sẽ tiếp tục đánh giá vấn đề này khi toàn văn phán quyết được công bố.

Trong suốt quá trình giải quyết vụ việc, FAM đã thừa nhận trách nhiệm liên quan đến những thiếu sót trong công tác giám sát. Các cuộc điều tra của cơ quan liên bang tại Malaysia cũng như của FIFA hiện vẫn đang được tiến hành. FAM khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ với tất cả các cơ quan chức năng liên quan.

Kết quả này là điều đáng thất vọng, đặc biệt đối với các cầu thủ. Họ không tham gia vào quy trình hành chính và cũng không biết về các vấn đề liên quan đến thủ tục quản lý. Những cầu thủ này đều là công dân Malaysia, đã được cấp quốc tịch theo đúng quy định pháp luật của nước này.

Bóng đá Malaysia có nguy cơ chịu đòn trừng phạt nặng nề từ AFC (Ảnh: Getty).

FAM cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ vì sự ủng hộ không ngừng trong giai đoạn khó khăn này. Đội tuyển quốc gia vẫn tập trung vào các mục tiêu của mình và sẽ tiếp tục nỗ lực vì sự phát triển của bóng đá Malaysia”.

Bóng đá Malaysia đang đối diện với sự trừng phạt nặng nề từ AFC. Tờ Stadium Astro đã dự đoán về án phạt mà FAM có thể phải đối diện.

Hủy bỏ kết quả các trận đấu chính thức

Hai chiến thắng của đội tuyển Malaysia trước tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 có thể bị hủy bỏ, đồng thời đối thủ sẽ được xử thắng 3-0.

Trừ điểm trong chiến dịch vòng loại

Bị loại khỏi chiến dịch vòng loại, đồng thời có khả năng không được tham dự vòng loại Asian Cup kế tiếp.

AFC có thể áp dụng thêm các khoản tiền phạt đối với FAM

Các khoản phạt này có thể bao gồm tiền phạt bổ sung, hoặc nếu phát hiện sai sót trong công tác quản lý hành chính, cơ quan này có thể phải đối mặt với các cuộc điều tra mới.

Lệnh cấm đối với các quan chức liên quan

Những cá nhân liên quan đến vấn đề hồ sơ, giấy tờ có thể bị đình chỉ hoạt động bóng đá và bị cấm tham gia các công việc quản lý.

Các lệnh trừng phạt liên quan đến cấp CLB, bao gồm khả năng bị cấm tham dự AFC Champions League Elite (cúp C1 châu Á) hoặc AFC Champions League Two (cúp C2 châu Á).

Những CLB liên quan cũng có thể bị trừ điểm hoặc bị hủy kết quả các trận thắng.

Kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra nếu AFC áp dụng biện pháp cứng rắn, đó là hủy toàn bộ kết quả ở vòng loại Asian Cup và loại đội tuyển khỏi giải đấu. Điều này cũng có thể khiến thứ hạng trên bảng xếp hạng của FIFA bị ảnh hưởng nghiêm trọng.