Động thái bất ngờ của HLV Malaysia trước trận gặp tuyển Việt Nam

Phát biểu trên truyền thông Malaysia hôm qua (5/3), HLV Peter Cklamovski của đội bóng có biệt danh Harimau Malaya nói: “Đội tuyển Malaysia sẽ tập trung vào ngày 23/3. Đợt tập trung lần này rất quan trọng đối với chúng tôi”.

“Tôi sẽ triệu tập những cầu thủ dựa trên phong độ và khả năng họ sẵn sàng cho đội tuyển Malaysia trong đợt này”, vị HLV người Australia đang dẫn dắt đội tuyển Malaysia nói thêm.

HLV Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia (Ảnh: NST).

Có một chi tiết đáng chú ý, đó là ông Peter Cklamovski không đề cập đến vấn đề cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia, cho dù cầu thủ nhập tịch là nguồn sức mạnh quan trọng của đội bóng có biệt danh Harimau Malaya.

Thái độ né tránh vấn đề hóc búa nhất của đội tuyển Malaysia hiện nay, từ phía HLV Peter Cklamovski, ngay lập tức được tờ Bola Sport của Indonesia bình luận: “Ông Peter Cklamovski đã lên tiếng, nhưng ông này từ chối bình luận về vấn đề cầu thủ nhập tịch, sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) bác bỏ kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM)”.

“Vị HLV người Australia đã “hạ tông” giọng, ông ấy cố gắng giữ thái độ tích cực trước khi đội tuyển Malaysia trở lại với vòng loại Asian Cup 2027. Dù vậy, thực tế là HLV Peter Cklamovski không còn cầu thủ nhập tịch nào để ông ấy tự hào nữa”, Bola Sport bình luận thêm.

Đội tuyển Malaysia sẽ không thể sử dụng nhóm 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả, trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ngày 31/3 tới đây (Ảnh: NST).

Với việc CAS phán quyết FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel thua kiện, những cầu thủ này sẽ không thể xuất hiện trong trận Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 31/3 tới đây.

Trận đấu này trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, sẽ diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Ngoài việc không được sử dụng 7 cầu thủ nói trên, đội tuyển Malaysia đang đối diện với những án kỷ luật từ phía FIFA và AFC.

Trong khi đó, tờ New Straits Times của Malaysia cố gắng khai thác thêm về chủ đề đội tuyển Malaysia, chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam vào cuối tháng này, nhưng họ vẫn chỉ nhận được câu trả lời chung chung từ phía HLV Peter Cklamovski: “Điều tôi quan tâm lúc này là môi trường cạnh tranh ở đội tuyển quốc gia”.

“Điều tiếp theo mà tôi quan tâm là cơ sở vật chất, sân bãi dành cho các cầu thủ ở giải trong nước. Nếu chúng ta làm tốt những điều đó, chất lượng của các cầu thủ sẽ được cải thiện”, vẫn là lời của vị HLV người Australia đang dẫn dắt đội tuyển Malaysia.