“Bóng đá Malaysia hãy thôi kiện tụng và trả nợ cho cầu thủ”

Ngoài cương vị cựu TTK AFF, ông Datuk Seri Azzuddin Ahmad còn là cựu TTK Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Vị cựu quan chức của bóng đá Malaysia và bóng đá Đông Nam Á theo dõi sát diễn biến của vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Hector Hevel và Joao Figueiredo bị FIFA treo giò. FAM bị FIFA phạt số tiền lên đến 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng).

Cựu TTK AFF Seri Azzuddin Ahmad (Ảnh: Bernama).

Phát biểu trên truyền thông Malaysia ngày 7/11, ông Seri Azzuddin Ahmad nói: “Tôi cho rằng FAM không nên theo đuổi vụ kiện FIFA tại Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Theo tính toán của tôi, số tiền để FAM theo đuổi vụ kiện này rất lớn, có thể lên đến hàng triệu ringgit (hơn 6 tỷ đồng)”.

“Thay vì dùng tiền theo đuổi vụ kiện này, FAM có thể dùng số tiền đó để phát triển bóng đá cộng đồng của Malaysia”, cựu TTK AFF, cựu TTK FAM Seri Azzuddin Ahmad nói thêm.

Ngoài ra, vị cựu quan chức bóng đá Malaysia và bóng đá khu vực, còn tiết lộ một thực tế bất ngờ, đó là tình trạng cầu thủ bị nợ lương tại Malaysia.

Theo cựu TTK AFF Azzuddin Ahmad, bóng đá Malaysia đang đối diện với tình trạng nợ lương cầu thủ (Ảnh: ASEAN Football).

Ông Seri Azzuddin Ahmad lên tiếng: “Ngay cả khi có người thay FAM trả chi phí theo đuổi vụ kiện tại CAS (ám chỉ ông chủ của CLB Johor Darul Tazim Tunku Ismail Sultan Ibrahim, người đã tuyên bố sẽ tài trợ số tiền này cho FAM), vẫn sẽ tốt hơn nếu người này dùng số tiền đó để trả nợ lương cho các cầu thủ”.

“Nếu số tiền nói trên được dùng để trả nợ lương cho các cầu thủ, điều đó tốt hơn cho các CLB và đội tuyển quốc gia Malaysia, thay vì chúng ta phải tốn thời gian và tiền bạc cho vụ kiện ở CAS”, vẫn là lời của cựu TTK AFF, cựu TTK FAM Seri Azzuddin Ahmad.

Khi ông Seri Azzuddin Ahmad phát biểu như trên, có lẽ vị cựu quan chức của bóng đá Đông Nam Á và bóng đá Malaysia đã dự báo, rằng FAM khó thắng FIFA tại CAS, nếu FAM không có thêm bằng chứng nào có thể tạo đột biến khi đôi bên ra tòa.