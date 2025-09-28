Hé lộ những điều bất thường khiến FIFA nghi ngờ cầu thủ nhập tịch Malaysia

Truyền thông quốc tế vừa hé lộ những dấu hiệu bất thường, khiến Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) nghi ngờ cầu thủ nhập tịch của Malaysia, trước khi họ mở cuộc điều tra toàn diện những cầu thủ này.

Đầu tiên, hồ sơ của cầu thủ nhập tịch Malaysia từng bị tiết lộ là không đầy đủ. Tổng cục đăng ký quốc gia Malaysia (NRD) không thể tìm thấy hồ sơ khai sinh gốc của nhóm 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Garces, Holgado, Imanol Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel. Đây là nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vừa bị FIFA tuyên phạt sử dụng hồ sơ giả mạo.

Các cầu thủ nhập tịch Malaysia không chứng minh được giấy khai sinh gốc, có nguồn gốc Malaysia (Ảnh: NST).

Thứ nhì, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thiếu minh bạch thông tin về các cầu thủ nhập tịch nói trên. Trước, trong và sau khi các cầu thủ Gabriel Palmero, Garces, Holgado, Imanol Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel được nhập tịch, giới bóng đá và người hâm mộ Malaysia nhiều lần yêu cầu FAM phải công khai nguồn gốc của họ.

Dù vậy, Liên đoàn Bóng đá Malaysia đáp lại bằng sự im lặng, khiến sự nghi ngờ càng lúc càng tăng. Giới bóng đá và người hâm mộ Malaysia từng chỉ trích nặng nề chủ tịch FAM khi đó là ông Joehari Ayub vì thiếu minh bạch những thông tin trên (hiện ông Joehari Ayub đã từ chức chỉ sau khoảng nửa năm tại vị, vì lý do sức khỏe).

Tiếp theo, quá trình nhập tịch cho các cầu thủ Malaysia nhanh bất thường. Trung vệ Facundo Garces (gốc Argentina) cho biết việc nhập tịch Malaysia của anh nhanh đến mức bản thân anh cũng không ngờ.

Từ thời điểm Facundo Garces được mời nhập tịch, cho đến lúc anh ra sân trong màu áo đội tuyển Malaysia, gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10/6, tại vòng loại Asian Cup 2027, chỉ mất vài tuần.

Trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á thốt lên: “Để so sánh, quá trình nhập tịch cầu thủ có gốc nước ngoài ở Việt Nam lên đến 5 năm. Ở Indonesia, quá trình này nhanh nhất cũng 6 tháng (đối với những cầu thủ sinh ra ở Hà Lan nhưng có gốc Indonesia), trong khi việc nhập tịch cầu thủ Malaysia nhanh bất thường”.

Trung vệ gốc Argentina Garces từng phát biểu bất nhất và nguồn gốc Malaysia của mình (Ảnh: NST).

Cũng liên quan đến vấn đề này, một quan chức của VFF trao đổi với phóng viên Dân trí: “Bóng đá Việt Nam từng làm rất kỹ trường hợp của Nguyễn Xuân Son, điểm quan trọng nhất là cầu thủ này phải ở và làm việc (thi đấu bóng đá) tại Việt Nam đủ 5 năm. Các cơ quan chức năng cũng kiểm tra hồ sơ để xác nhận chính xác thời điểm nhập cảnh lần đầu vào Việt Nam của cầu thủ này”.

So với Xuân Son, những cầu thủ gốc Nam Mỹ (Brazil, Argentina) và châu Âu (Tây Ban Nha) của Malaysia được nhập tịch với tốc độ nhanh hơn nhiều.

Dấu hiệu tiếp theo khiến FIFA nghi ngờ tính minh bạch của hồ sơ nhập tịch của cầu thủ Malaysia, đó là tính liên kết về nguồn gốc của các cầu thủ Gabriel Palmero, Garces, Holgado, Imanol Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel với đất nước Malaysia không rõ ràng.

Cách nay không lâu, trung vệ Facundo Garces nói hớ trên truyền thông Tây Ban Nha (anh này đang khoác áo CLB Alaves thuộc xứ sở đấu bò), rằng anh có ông cố là người Malaysia. Ngay sau đó, Garces đính chính lại rằng ông nội anh mới là người Malaysia, chứ không phải ông cố.

Dù vậy, khi cầu thủ gốc Argentina sửa lời của chính mình, mọi việc đã quá muộn, Garces và nhóm 6 cầu thủ Malaysia nhập tịch khác bị FIFA chú ý và tiến hành điều tra.

Đến ngày 26/9, FIFA tuyên bố các cầu thủ này sử dụng hồ sơ giả mạo để nhập tịch Malaysia. FIFA phạt mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng), “treo giò” 12 tháng. Đồng thời, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng). Bóng đá Malaysia thậm chí có thể đối diện với nhiều sóng gió lớn hơn nữa.