HLV Kluivert lặng lẽ bỏ về Hà Lan, đối diện với áp lực bị Indonesia sa thải

Điều đáng chú ý ở chỗ HLV Patrick Kluivert không quay lại Indonesia sau trận đấu với Iraq sáng 12/10. Thay vào đó, vị HLV này bay thẳng từ Saudi Arabia (nơi diễn ra trận đấu) về lại châu Âu.

Thông tin HLV Patrick Kluivert về Hà Lan được trưởng đoàn đội tuyển Indonesia Sumardji xác nhận với giới truyền thông nước này tại sân bay Soekarno-Hatta, ở Jakarta (Indonesia) sáng qua (13/10).

HLV Patrick Kluivert lặng lẽ bỏ về Hà Lan, sau trận thua của đội tuyển Indonesia trước Iraq tại vòng loại World Cup (Ảnh: AFC).

Đội tuyển Indonesia từng đặt mục tiêu lọt vào vòng chung kết (VCK) World Cup 2026. Họ bổ nhiệm HLV Kluivert thay HLV Shin Tae Yong (người Hàn Quốc) hồi đầu năm, với mục đích là tận dụng danh tiếng của ông Kluivert, tạo ra tiếng nói với các cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan trong đội tuyển Indonesia.

Dù vậy, HLV Patrick Kluivert lại gây thất vọng. Kinh nghiệm cầm quân đỉnh cao của ông khá khiêm tốn, khiến cho đội bóng xứ sở vạn đảo thiếu biến hóa trong việc vận hành lối chơi.

Ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Indonesia thua cả hai trận trước các đội Saudi Arabia (2-3) và Iraq (0-1), trước khi họ bị loại sớm.

Hiện tại, áp lực sa thải HLV Kluivert từ phía dư luận Indonesia rất lớn. Trang CNN Indonesia thông tin: “Từ khóa Kluivert là một trong những từ khóa nóng hổi nhất trên mạng xã hội ở Indonesia hiện nay. Vị trí của ông Kluivert ở đội bóng xứ sở vạn đảo đang bị đe dọa nghiêm trọng”.

Đội tuyển Indonesia (áo đỏ) thi đấu mờ nhạt dưới thời HLV Kluivert (Ảnh: AFC).

Ngay cả trưởng đoàn bóng đá Indonesia Sumardji cũng không né tránh vấn đề này. Ông Sumardji lên tiếng: “Vấn đề liên quan đến tương lai của HLV Patrick Kluivert, theo tôi được biết, việc này sẽ được quyết định tại cuộc họp của Ban chấp hành (BCH) Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) trong vài ngày tới”.

HLV Patrick Kluivert dẫn dắt đội tuyển Indonesia từ tháng 1 năm nay, trải qua tổng cộng 8 trận. Ông giành được 3 trận thắng, 4 trận thua và 1 trận hòa, ghi được 9 bàn thắng và để lọt lưới 15 bàn.

Điều đáng chú ý, 3 chiến thắng của Indonesia dưới thời HLV Kluivert chỉ là những trận thắng không tạo ra tiếng vang trước Bahrain (1-0, vòng loại World Cup), Trung Quốc (1-0, vòng loại World Cup), Đài Loan (6-0, giao hữu).

Ngược lại, các trận thua của đội bóng này toàn là những trận quan trọng, trước Australia (1-5), Nhật Bản (0-6), Saudi Arabia (2-3) và Iraq (0-1) ở vòng loại World Cup.