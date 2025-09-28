Bộ trưởng Malaysia lên tiếng về vụ cầu thủ nhập tịch dùng hồ sơ giả

Phát biểu trước truyền thông Malaysia vào ngày 27/9, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh nói: “Ưu tiên hiện tại của FAM là phải hoàn tất các thủ tục kháng cáo lên FIFA, theo đúng các trình tự pháp lý quốc tế. Phải tiến hành kháng cáo cho đến khi mọi việc hoàn tất”.

“Tất cả các bên có liên quan đến vụ việc này phải thực hiện quá trình kháng cáo đúng trình tự, tuyệt đối minh bạch và chính trực, vì hình ảnh và danh tiếng của thể thao Malaysia”, bà Hannah Yeoh nói thêm.

Nhóm các cầu thủ Malaysia làm giả hồ sơ nhập tịch (Ảnh: NST).

Trước đó, tối 26/9, FIFA tuyên bố 7 cầu thủ Malaysia gồm Gabriel Felipe Arrocha Palmero, Rodrigo Holgado, Facundo Tomas Garces, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano sử dụng hồ sơ nhập tịch giả mạo.

7 cầu thủ này xuất hiện trong trận đấu giữa Malaysia và đội tuyển Việt Nam ngày 10/6 (Malaysia thắng 4-0), ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Mỗi cầu thủ vi phạm bị FIFA phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và bị “treo giò” 12 tháng. FAM bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng). FAM và các cầu thủ có liên quan có 10 ngày để kháng cáo.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh phát biểu trước truyền thông nước này ngày 27/9 (Ảnh: NST).

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh kêu gọi người hâm mộ bóng đá nước này bình tĩnh.

Bà Hannah Yeoh chia sẻ: “Cũng giống như hàng ngàn người hâm mộ Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia), tôi rất buồn và có phần tức giận khi nghe thông tin này. Nhưng có lẽ chúng ta không nên vội vàng, hãy bình tĩnh cho đến khi quá trình kháng cáo được hoàn tất”.

“Sau đó, chúng ta sẽ xử lý các bước tiếp theo. Cho đến giờ, tôi vẫn sẽ bảo vệ quyền lợi của các vận động viên (VĐV) Malaysia”, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh khẳng định.

Nếu FAM và 7 cầu thủ nói trên kháng cáo bất thành, đội tuyển Malaysia có thể bị xử thua đội tuyển Việt Nam 0-3, thậm chí họ có thể bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027.