Báo Trung Quốc phản ứng bất ngờ khi đội nhà thua đậm U23 Nhật Bản

U23 Nhật Bản thắng 4-0 trước U23 Trung Quốc

Trái với kỳ vọng, U23 Trung Quốc không thể làm khó được U23 Nhật Bản trong trận chung kết giải U23 châu Á tại Saudi Arabia vào tối 24/1. Sau 90 phút, đoàn quân của HLV Antonio Puche đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-4 trước đội bóng xứ Mặt trời mọc. Với kết quả này, U23 Nhật Bản đã bảo vệ thành công chức vô địch giải đấu.

Báo Trung Quốc cho rằng đội nhà vẫn thành công ở giải U23 châu Á, bất chấp thất bại trước U23 Nhật Bản (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên, thay vì chỉ trích kết quả thất vọng của đội nhà, báo giới Trung Quốc lại vẽ ra viễn cảnh tích cực. Tờ 163 giật tít: “U23 Trung Quốc giành ngôi á quân châu Á, lập kỳ tích lịch sử, mở ra điểm khởi đầu phát triển mới”.

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: “Trận chung kết U23 châu Á với U23 Nhật Bản là bài kiểm tra chất lượng đối với U23 Trung Quốc. Không nằm ngoài dự đoán, trước một đối thủ mạnh, đội bóng của HLV Puche đã bộc lộ nhiều điểm yếu và thất bại 0-4. Tuy nhiên, trận thua trước U23 Nhật Bản không thể phủ nhận những tín hiệu tích cực và niềm hy vọng mà đội bóng đã thể hiện.

Ngay từ trước khi trận chung kết chưa diễn ra, U23 Trung Quốc đã đi vào lịch sử. Giá trị của hành trình đã qua của U23 Trung Quốc là điều không cần bàn cãi. Sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U23 Việt Nam ở bán kết, bóng đá Trung Quốc lần đầu tiên sau 22 năm mới góp mặt trong một trận chung kết cấp châu lục.

Điều đó cho thấy đội U23 Trung Quốc do HLV Puche dẫn dắt không phải là hiện tượng “một sớm một chiều” và kỳ tích mà họ tạo ra lần này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên.

Nhìn vào đội hình U23 Trung Quốc, có thể thấy các cầu thủ mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng không hề non nớt. Thủ môn Li Hao, người có màn trình diễn xuất sắc ở giải đấu, trước khi gia nhập CLB Qingdao West Coast đã từng được tuyển chọn vào chương trình “Ngôi sao hy vọng bóng đá Trung Quốc” do Tập đoàn Wanda triển khai năm 2016, sang lò đào tạo trẻ của Atletico Madrid và trải qua nhiều năm rèn luyện tại Tây Ban Nha.

Các cầu thủ Trung Quốc đã thể hiện sự trưởng thành ở giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Trước thềm giải U23 châu Á, thông tin CLB Shanghai Shenhua sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ Li Hao đã xuất hiện dày đặc trên truyền thông. Ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc mùa giải vừa qua, thủ môn này cũng gây ấn tượng mạnh bằng phong độ ổn định.

Không chỉ riêng Li Hao, những cầu thủ khác của U23 Trung Quốc như Peng Xiao, Wang Yudong, Xiang Yuwang, Xu Bin, Umitjiang… đều đã tạo dựng được tên tuổi tại các giải quốc nội trong một, hai năm gần đây, trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình CLB chủ quản.

Sau khi đội tuyển Trung Quốc không thể giành vé dự World Cup 2026, bóng đá Trung Quốc cũng đứng trước một điểm khởi đầu phát triển mới. Trong đội hình U23 hiện tại, những cái tên như Baihelamu, Hu Hetao, Wang Yudong, Kuai Jiwen… đều đã được tôi luyện tại vòng loại World Cup dưới thời HLV Ivankovic.

Có thể nói, đội U23 Trung Quốc hiện tại đã sở hữu bộ khung đủ tiêu chuẩn tiệm cận đội tuyển quốc gia, với phần lớn cầu thủ đạt trình độ đá chính tại giải vô địch quốc gia. Việc họ thi đấu thành công ở giải U23 châu Á là kết quả tất yếu”.

Tương tự, tờ Sohu có bài viết: “Mặc dù không thể giành chức vô địch giải U23 châu Á nhưng các chàng trai trẻ của Trung Quốc đã vượt qua chính mình và làm nên lịch sử”. Tờ báo của Trung Quốc viết: “Trong trận chung kết giải U23 châu Á 2026, U23 Trung Quốc đã để thua U23 Nhật Bản với tỷ số 0-4 và lỡ hẹn với chức vô địch.

Từ Riyadh đến Jeddah, đoàn quân HLV Puche đã nhiều lần mang đến niềm vui và sự bất ngờ cho người hâm mộ, đồng thời làm nên lịch sử tại U23 châu Á.

Dù không thể giành ngôi vô địch, các cầu thủ trẻ của Trung Quốc đã vượt qua chính mình và thể hiện phiên bản tốt nhất. Chúng ta cần tỉnh táo nhìn nhận rằng bóng đá Trung Quốc vẫn đang ở giai đoạn khó khăn và phải nỗ lực vươn lên từng bước. Tuổi trẻ được phép thất bại. Họ chỉ cần chiến đấu hết mình thì đó chính là vinh quang. Khát vọng tuổi trẻ vẫn chưa trọn vẹn, nhưng bước chân chưa bao giờ dừng lại. Tương lai, chúng ta sẽ tiếp tục sát cánh tiến lên”.

Tờ Jfdaily thừa nhận khoảng cách về trình độ của U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc rất lớn. Tuy nhiên, nếu muốn tiến bộ, bóng đá Trung Quốc cần phải nhìn thẳng vào khoảng cách đó để nỗ lực chiến đấu trong tương lai. “Ngay cả khi giành ngôi á quân, U23 Trung Quốc vẫn làm nên lịch sử”, tờ Jfdaily viết.