Báo Thái Lan: “U23 Việt Nam gây sốt châu Á, bản lĩnh thật đáng nể”

“Thật sự ấn tượng!”, đó là câu mở đầu bài viết của tờ Siam Sport về chiến thắng 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE ở vòng tứ kết giải U23 châu Á tại Saudi Arabia vào tối 16/1. Với kết quả này, đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã giành quyền lọt vào bán kết lần thứ hai trong lịch sử (sau năm 2018).

U23 Việt Nam thể hiện bản lĩnh tuyệt vời trước U23 UAE (Ảnh: AFC).

Tờ báo của Thái Lan tiếp tục bình luận: “U23 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh thật đáng nể khi giành chiến thắng nghẹt thở trước U23 UAE. Họ đủ sức vào chung kết giải U23 châu Á. Họ đang trở thành cái tên gây sốt trên khắp châu Á ở thời điểm này.

Tinh thần quật cường của U23 Việt Nam khiến HLV Kim Sang Sik thực sự xúc động sau trận đấu. Ông tự hào vì các cầu thủ đã cống hiến 100% khả năng trong suốt 120 phút”.

Cuối bài viết, tờ Siam Sport nhắc lại: “Phải thừa nhận rằng phong độ của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á thật sự ấn tượng. Chúng ta hãy chờ xem liệu “Ngôi sao vàng” có thể viết tiếp lịch sử tại giải đấu châu Á năm nay hay không?”.

Ở phía dưới bài viết, nhiều cổ động viên Thái Lan đã bày tỏ sự ngưỡng mộ U23 Việt Nam. Dưới đây là một vài bình luận tiêu biểu:

“Tôi mong rằng các cầu thủ Thái Lan thể hiện như U23 Việt Nam. Hãy coi thành công của họ là bài học”.

U23 Việt Nam hướng tới việc tái hiện kỳ tích lọt vào chung kết giải U23 châu Á (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

“Các cầu thủ Việt Nam luôn ra sân với tâm thế của chiến binh”.

“Tôi không ngạc nhiên nếu U23 Việt Nam vô địch giải U23 châu Á”.

“U23 Việt Nam làm tốt lắm. Các bạn giỏi hơn U23 Thái Lan nhiều”.

“Trước giải đấu, tôi đã thấy được khả năng U23 Việt Nam tiến sâu. Họ là tập thể gồm nhiều cầu thủ chơi bóng nhiều năm cùng nhau. Hơn nữa, U23 Việt Nam còn được tạo điều kiện tập huấn liên tục”.

Trong khi đó, tờ Thairath cho rằng trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và nghẹt thở. Đội bóng bản lĩnh hơn là U23 Việt Nam đã giành chiến thắng ở hiệp phụ để giành quyền vào bán kết.