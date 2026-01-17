Báo Indonesia ngả mũ thán phục U23 Việt Nam sau chiến thắng kịch tính

U23 Việt Nam thắng nghẹt thở trước U23 UAE, tiến vào bán kết U23 châu Á

U23 Việt Nam gây ấn tượng mạnh khi giành chiến thắng 3-2 trước U23 UAE sau 120 phút thi đấu ở vòng tứ kết giải U23 châu Á. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đang hướng tới tái hiện kỳ tích lọt vào chung kết giải đấu như lứa U23 Việt Nam năm 2018 dưới thời người tiền nhiệm Park Hang Seo.

U23 Việt Nam xuất sắc hạ gục U23 UAE (Ảnh: AFC).

Chứng kiến chiến thắng của U23 Việt Nam trước đội bóng Tây Á, báo giới Indonesia thực sự nể phục sức mạnh của “Những chiến binh sao vàng”. Tờ Superball bình luận: “U23 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh tầm cỡ châu Á. Họ đang là lá cờ đầu của bóng đá Đông Nam Á và khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ khu vực.

Ngay cả những người hâm mộ Indonesia cũng bắt đầu yêu mến U23 Việt Nam. Dưới đây là một vài bình luận tiêu biểu:

“Tôi thực sự hy vọng U23 Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á”.

“Tôi mong những người hâm mộ Indonesia hãy ủng hộ U23 Việt Nam”.

“U23 Việt Nam là rạng danh bóng đá Đông Nam Á”.

Rất thú vị khi theo dõi hành trình của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á. Liệu họ có thể giành chức vô địch giải đấu này không?”.

Tờ Bola nhấn mạnh: “Không còn nghi ngờ gì nữa. U23 Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á thành công nhất ở giải U23 châu Á. Sau kỳ tích lọt vào chung kết giải đấu vào năm 2018, U23 Việt Nam tiếp tục chinh phục đỉnh cao của giải đấu này. U23 Việt Nam sở hữu tiềm lực và sức mạnh đáng nể”.

U23 Việt Nam đang hướng tới kỳ tích lọt vào chung kết giải đấu giống như năm 2018 (Ảnh: VFF).

Tờ Tribunnews khẳng định: “HLV Kim Sang Sik đang đứng trước cơ hội rộng mở để viết tiếp trang sử vàng mà bóng đá Việt Nam từng tạo dựng dưới thời HLV Park Hang Seo.

Vào năm 2018, HLV Park Hang Seo đã làm nên lịch sử huy hoàng khi đưa U23 Việt Nam vào chung kết giải U23 châu Á ngay trong lần đầu cầm quân ở giải đấu. Giờ đây, HLV Kim Sang Sik đang tạo ra phép màu mới cho bóng đá Việt Nam”.

Ở vòng bán kết, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với đội thắng ở cặp đấu giữa U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan vào ngày 20/1.