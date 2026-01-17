Báo UAE bình luận khi đội nhà thất bại trước U23 Việt Nam

U23 Việt Nam thắng nghẹt thở trước U23 UAE, tiến vào bán kết U23 châu Á

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE ở tứ kết giải U23 châu Á vào tối 16/1 đã diễn ra vô cùng kịch tính. U23 Việt Nam hai lần vượt lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Lê Phát và Đình Bắc nhưng đối thủ đều ghi bàn gỡ hòa ngay sau đó với các pha lập công của Junior Ndiaye và Mansoor Saeed.

U23 Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở trước U23 UAE (Ảnh: AFC).

Sang hiệp phụ, U23 Việt Nam đã cho thấy bản lĩnh khi có bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 của Minh Phúc. Đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 UAE trong lịch sử sau 6 trận chỉ biết hòa và thua. Việc giành vé vào bán kết là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của HLV Kim Sang Sik và các học trò.

Sau trận đấu, báo giới UAE đã bày tỏ sự tiếc nuối sau thất bại của đội nhà nhưng họ vẫn dành lời khen ngợi cho thầy trò HLV Marcelo Broli. Tờ Emaratalyoum bình luận: “U23 UAE đã chia tay giải U23 châu Á đầy tiếc nuối sau thất bại 2-3 trước U23 Việt Nam sau 120 phút.

Dù thất bại nhưng các cầu thủ U23 UAE vẫn xứng đáng được khen ngợi với tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Họ cho thấy mình là đối thủ xứng tầm với U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam mở tỷ số ở phút 39 do công của cầu thủ Nguyễn Lê Phát nhưng U23 UAE nhanh chóng gỡ hòa do công của Junior Ndiaye. Sang hiệp 2, Đình Bắc giúp U23 Việt Nam dẫn trước ở phút 62 nhưng U23 UAE tiếp tục gỡ hòa nhờ cú đánh đầu rất mạnh của Mansoor Saeed.

U23 UAE chỉ gục ngã ở hiệp phụ khi Minh Phúc ghi bàn thắng quyết định giúp U23 Việt Nam chiến thắng”.

U23 Việt Nam và U23 UAE rượt đuổi tỷ số nghẹt thở (Ảnh: AFC).

Tờ Albayan bình luận: “U23 UAE thi đấu khá thận trọng nhưng cũng có nhiều cơ hội ghi bàn. Ngay ở phút 15, trọng tài đã từ chối bàn thắng của Mansoor Saeed vì lỗi chạm tay. Tới phút 28, vị vua áo đen cũng không cho đội bóng của HLV Broli hưởng phạt đền. Sau đó, phút 37, Ali Abdulaziz thực hiện cú dứt điểm đập xà ngang khung thành của U23 Việt Nam.

Đáng ra, U23 UAE phải có bàn thắng trước khi bất ngờ bị Lê Phát chọc thủng lưới sau đường căng ngang của Đình Bắc. Dù hai lần bị U23 Việt Nam dẫn trước nhưng U23 UAE đều gỡ hòa, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Phút 101, Minh Phúc đã tận dụng sự hỗn loạn trong vòng cấm để ghi bàn lưới thủ môn Khalid Tawhid. U23 UAE cố gắng vùng lên trong hiệp phụ thứ hai nhưng hàng phòng ngự kiên cường của U23 Việt Nam đã chặn đứng mọi nỗ lực gỡ hòa của thầy trò HLV Broli. Như vậy, U23 UAE chưa thể lần đầu tiên lọt vào bán kết trong lịch sử giải đấu”.

Một tờ báo khác của UAE là Sharjah24 thừa nhận U23 Việt Nam xứng đáng chiến thắng sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trong trận đấu này. Trong khi đó, U23 UAE phải về nước trong sự tiếc nuối.

Ở vòng bán kết, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với đội thắng ở cặp đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc (18h30 ngày 17/1).