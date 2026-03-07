Tranh cãi gay gắt khi tuyển nữ Việt Nam bị từ chối phạt đền

Đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-1 trước Đài Loan

Trong trận đấu ở lượt trận thứ hai bảng C giải bóng đá nữ châu Á 2026, tuyển nữ Việt Nam đã thất bại với tỷ số 0-1 trước Đài Loan (Trung Quốc). Bàn thắng duy nhất trận đấu được thực hiện bởi Su Yu Hsuan ở phút 26.

Bóng có vẻ chạm tay cầu thủ Đài Loan trong vòng cấm nhưng tuyển nữ Việt Nam không được hưởng phạt đền (Ảnh chụp màn hình).

Với kết quả này, tuyển nữ Việt Nam bị đẩy vào thế khó trong cuộc cạnh tranh giành tấm vé đi tiếp. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung cần phải rất nỗ lực trước trận đấu quyết định gặp Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng.

Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam cũng có lý do để không phục chiến thắng của Đài Loan. Lý do bởi trọng tài đã từ chối quả phạt đền cho “Những chiến binh sao vàng”. Tình huống diễn ra ở phút 68, Bích Thùy dường như chạm tay cầu thủ bên phía Đài Loan trong vòng cấm.

Tuy nhiên sau khi xem xét, trọng tài người Australia quyết định không cho đội bóng áo đỏ hưởng phạt đền. Đây là tình huống gây tranh cãi lớn, bởi trọng tài đã không xem lại VAR.

Tình huống này ngay lập tức trở thành đề tài tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều quan điểm cho rằng tuyển nữ Việt Nam xứng đáng được hưởng quả phạt đền khi tay của cầu thủ Đài Loan dang rộng xa người. Hoặc ít nhất, trọng tài cũng cần kiểm tra VAR để xác định tuyển nữ Việt Nam có được hưởng phạt đền hay không.

Tuyển nữ Việt Nam gặp khó sau trận thua trước Đài Loan (Ảnh: Getty).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung không nhắc tới tình huống tranh cãi này. Thay vào đó, ông thừa nhận: “Rõ ràng trận đấu hôm nay đội tuyển Việt Nam thể hiện chưa tốt. Đội bạn cũng xuống sức nhiều ở hiệp hai, nhưng chúng tôi không tận dụng tốt các cơ hội. Tôi xin chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Đài Loan Trung Quốc đã giành chiến thắng. Chúng tôi chỉ sơ xuất một chút thôi, mất tập trung là bị thua”.

Về khả năng đi tiếp của đội nhà, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Hiện tại, rất khó để tính toán chính xác vì còn nhiều yếu tố chưa rõ ràng. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận một, như đã nói từ đầu giải. Không thể trông chờ các yếu tố bên ngoài, mà phải nỗ lực hết mình”.