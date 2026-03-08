Kịch bản giúp tuyển nữ Việt Nam đi tiếp sau trận thua Đài Loan

Ở lượt trận thứ hai bảng C vào hôm 7/3, tuyển nữ Việt Nam đã bất ngờ hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước Đài Loan (Trung Quốc). Với kết quả này, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung bị đẩy xuống thứ ba với cùng 3 điểm như Đài Loan nhưng kém hiệu số đối đầu.

Tuyển nữ Việt Nam rộng cửa đi tiếp dù thất bại trước Đài Loan (Ảnh: Getty).

Dù sao, cơ hội giành vé đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam vẫn khá rộng, bất chấp việc ở lượt đấu cuối cùng, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đối đầu với đối thủ rất mạnh là Nhật Bản.

Theo đó, tuyển nữ Việt Nam sẽ nghiễm nhiên giành vé đi tiếp (mà không cần quan tâm tới các kết quả còn lại) nếu không thua trước Nhật Bản. Khi ấy, các cô gái của Việt Nam sẽ có từ 4-6 điểm và ít nhất được đảm bảo vị trí trong nhóm 2/3 đội có thành tích thứ ba xuất sắc nhất.

Ngay cả khi thất bại trước Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam vẫn có cửa đua tranh với các đội xếp thứ ba ở các bảng đấu khác. Hiện tại, trên bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba, “Những chiến binh sao vàng” đang đứng đầu với 3 điểm (hiệu số 0), xếp trên Philippines (0 điểm, -4) và Uzbekistan (0 điểm, -6).

Ở bảng A, hai đội Philippines (0 điểm, -4) và Iran (0 điểm, -7) sẽ đối đầu với nhau ở lượt cuối để tranh hạng ba. Tương tự, ở bảng B, Uzbekistan (0 điểm, -6) và Bangladesh (0 điểm, -7) sẽ quyết đấu vị trí thứ ba.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ đi tiếp nếu một trong hai cặp đấu này kết thúc với tỷ số hòa. Hoặc chỉ cần thầy trò HLV Mai Đức Chung thất bại với tỷ số không quá đậm trước Nhật Bản, còn hai cặp đấu ở các bảng A và B không có kết quả quá chênh lệch, tuyển nữ Việt Nam vẫn có thể đi tiếp khi so sánh hiệu số bàn thắng bại với các đối thủ.

Bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất (Ảnh: Wiki).

Các cô gái của Việt Nam chỉ bị loại nếu như thất bại trước Nhật Bản, đồng thời, ở trận đấu còn lại, Ấn Độ giành chiến thắng với cách biệt 1 bàn (với tỷ số từ 2-1 trở lên) trước Đài Loan. Khi ấy, tuyển nữ Việt Nam sẽ bị đẩy xuống cuối bảng khi có cùng 3 điểm như Đài Loan và Ấn Độ nhưng kém hiệu số đối đầu.

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình hiện tại, khả năng đội bóng ở khu vực Nam Á có thể gây bất ngờ trước Đài Loan không cao. Họ vừa cho thấy sự yếu kém khi thảm bại 0-11 trước Nhật Bản.

Lợi thế của tuyển nữ Việt Nam là sẽ thi đấu muộn hơn so với các đối thủ ở bảng A và B. Do đó, chúng ta có quyền tính toán về cơ hội của mình, để đưa ra chiến thuật phù hợp ở trận gặp Nhật Bản.

Theo lịch, hai trận đấu cuối cùng ở bảng C giải bóng đá nữ châu Á giữa tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản và Đài Loan gặp Ấn Độ cùng diễn ra vào lúc 16h ngày 10/3.

Bảng xếp hạng bảng A Asian Cup nữ 2026 sau hai lượt trận (Ảnh: AFC).

Bảng xếp hạng bảng B Asian Cup nữ 2026 sau hai lượt trận (Ảnh: AFC).