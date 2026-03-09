Kịch bản ở trận đấu Ấn Độ - Đài Loan khiến tuyển nữ Việt Nam bị loại

Lượt trận cuối của bảng C diễn ra ngày 10/3, có hai cặp đấu gồm đội tuyển nữ Việt Nam gặp Nhật Bản và Đài Loan gặp Ấn Độ. Cả hai trận đấu này đều diễn ra vào lúc 16h (theo giờ Việt Nam), ở 2 thành phố khác nhau tại Australia.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang đối diện với một trường hợp rất ngặt nghèo ở cuối vòng bảng (Ảnh: AFC).

Trước khi lượt trận chót bảng C diễn ra, đội tuyển Nhật Bản có 6 điểm, dẫn đầu bảng. Đứng nhì bảng là Đài Loan, có 3 điểm. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có 3 điểm, đứng thứ 3 còn Ấn Độ chưa có điểm nào, tạm xếp cuối bảng.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chắc chắn vào tứ kết, nếu chúng ta giành được điểm trước Nhật Bản, bất chấp các kết quả còn lại.

Nhưng nếu đội tuyển Việt Nam thua Nhật Bản vào ngày 10/3 tới đây, có một trường hợp xảy ra đồng thời, có thể khiến đội bóng của HLV Mai Đức Chung bị loại ngay lập tức. Đó là đội tuyển Ấn Độ thắng Đài Loan với cách biệt một bàn, đồng thời trận đấu giữa Ấn Độ và Đài Loan kết thúc với nhiều bàn thắng (3-2, 4-3...).

Tỷ số mà đội tuyển nữ Việt Nam lo ngại nhất ở lượt trận cuối là Ấn Độ thắng Đài Loan 3-2, 4-3 hoặc 5-4 (Ảnh: AFP).

Khi đó, 3 đội tuyển nữ Việt Nam, Đài Loan và Ấn Độ có cùng 3 điểm, bằng điểm trong các trận đối đầu trực tiếp giữa 3 đội với nhau, bằng hiệu số bàn thắng trong các cuộc đối đầu trực tiếp (đều bằng 0). Nhưng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ghi được ít bàn thắng hơn so với các đội tuyển Đài Loan và Ấn Độ trong các cuộc đối đầu trực tiếp.

Hiệu số bàn thắng bại của đội tuyển nữ Việt Nam trong các cuộc đối đầu trực tiếp là 2-2, của Đài Loan sẽ là 3-3 trở lên, còn của Ấn Độ sẽ là 4-4 trở lên (nếu Ấn Độ thắng Đài Loan 3-2, 4-3, 5-4…). Hai đội Ấn Độ và Đài Loan sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn đội tuyển nữ Việt Nam trong các trận đối đầu trực tiếp.

Khi đó, dù đội tuyển nữ Việt Nam hạn chế bàn thua trước đội tuyển Nhật Bản trong trận đấu diễn ra cùng thời điểm, cũng sẽ trở nên vô ích. Chúng ta sẽ rơi thẳng xuống vị trí cuối bảng C.

Chính vì thế, điều mà đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, người hâm mộ bóng đá Việt Nam chờ đợi lúc này là hai đội Đài Loan và Ấn Độ chơi sòng phẳng với nhau, không cố tình tạo nên kết quả có thể cùng "dắt" cả hai vào tứ kết, loại đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khỏi giải.

Tính chất của loạt trận cuối cùng vòng bảng hiện rất quan trọng, nó không chỉ quyết định vé vào tứ kết của các đội, mà còn ảnh hưởng đến việc cạnh tranh vé dự vòng chung kết World Cup bóng đá nữ năm 2027.