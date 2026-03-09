Cơ hội dự World Cup của tuyển nữ Việt Nam bị ảnh hưởng lớn

Ở lượt trận cuối bảng A giải bóng đá nữ châu Á 2026 diễn ra vào hôm qua (8/3), Philippines đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Iran để chiếm vị trí thứ ba bảng đấu. Trên bảng xếp hạng các đội thứ ba có thành tích tốt nhất, Philippines đang xếp thứ hai với 3 điểm và hiệu số -2.

Chiến thắng của Philippines đẩy tuyển nữ Việt Nam vào thế khó (Ảnh: AFC).

Kết quả của Philippines ảnh hưởng khá lớn tới cơ hội giành vé vào tứ kết (xa hơn là vé tham dự World Cup 2027) của tuyển nữ Việt Nam. Hiện tại, chúng ta đang xếp thứ ba bảng C với 3 điểm hiệu số 0.

Tuy nhiên, ở lượt trận cuối cùng bảng C, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ đối đầu với đội bóng rất mạnh là Nhật Bản. Tuyển nữ Việt Nam chỉ chắc chắn đi tiếp nếu như không thua trước đội bóng xứ Mặt trời mọc.

Trong trường hợp thất bại trước Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam sẽ đi tiếp nếu giữ được vị trí thứ 3 bảng C, đồng thời trận đấu giữa Uzbekistan và Bangladesh (16h ngày 9/3) kết thúc với tỷ số hòa hoặc chỉ thua Nhật Bản với cách biệt tối thiểu (khi ấy tuyển nữ Việt Nam sẽ hơn hiệu số bàn thắng bại với Philippines).

Uzbekistan là đội bóng tầm trung ở châu Á và họ sẽ dồn toàn lực để giành chiến thắng trước đối thủ yếu là Bangladesh. Hiện tại, đội bóng Trung Á đang có 0 điểm và hiệu số bàn thắng bại là -6. Họ sẽ đi tiếp nếu giành chiến thắng với cách biệt 4 bàn trở lên trước Bangladesh.

Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp thử thách thực sự khi đối đầu với Nhật Bản. Thống kê cho thấy trong 10 trận đối đầu gần đây, “Samurai xanh” đều giành chiến thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên trước tuyển nữ Việt Nam. Điều đáng mừng là Nhật Bản đã chắc chắn có vé đi tiếp nên có khả năng họ sẽ không tung ra sân đội hình mạnh nhất.

Bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất (Ảnh: Wiki).

Các cô gái của Việt Nam chỉ bị loại nếu như thất bại trước Nhật Bản, đồng thời, ở trận đấu còn lại, Ấn Độ giành chiến thắng với cách biệt 1 bàn (với tỷ số từ 3-2 trở lên) trước Đài Loan. Khi ấy, tuyển nữ Việt Nam sẽ bị đẩy xuống cuối bảng khi có cùng 3 điểm như Đài Loan và Ấn Độ nhưng kém hiệu số đối đầu. Hoặc nếu thất bại quá đậm trước Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam có thể bị đẩy xuống cuối ở bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Đây là lúc mà các cô gái của Việt Nam cần thể hiện bản lĩnh của mình và chiến đấu kiên cường trước Nhật Bản. Nếu vượt qua vòng bảng với vị trí thứ ba bảng C, tuyển nữ Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội giành vé tham dự World Cup 2027 .