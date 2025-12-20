AFC kỳ vọng U23 Việt Nam vô địch châu Á sau khi giành HCV SEA Games

Giải U23 châu Á sẽ diễn ra từ ngày 7-25/1 tại Saudi Arabia. U23 Việt Nam (với nòng cốt là lứa U22 hiện tại) bước vào giải đấu này với kỳ vọng lớn sau khi vừa lên ngôi ở đấu trường SEA Games 33.

U23 Việt Nam giành chức tấm Huy chương vàng SEA Games một cách xứng đáng (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước thềm giải U23 châu Á, AFC đã có bài viết nhận diện về sức mạnh của các đội bóng. Trong đó, tổ chức này đánh giá rất cao sức mạnh của U23 Việt Nam.

“U23 Việt Nam sẽ nỗ lực hướng tới mục tiêu lần đầu tiên nâng cao chức vô địch giải U23 châu Á khi tham dự giải đấu ở Saudi Arabia vào tháng 1/2026”, AFC mở đầu bài viết.

Đánh giá về sức mạnh của U23 Việt Nam, AFC viết: “U23 Việt Nam là gương mặt quen thuộc tại sân chơi hàng đầu châu lục. Thành tích tốt nhất của đội bóng này ở giải U23 châu Á là ngôi á quân năm 2018, khi họ để thua Uzbekistan trong trận chung kết.

U23 Việt Nam bước vào vòng chung kết với sự tự tin lớn sau chiến dịch vòng loại ấn tượng. Họ kết thúc ở ngôi đầu bảng mà không để thủng lưới bàn nào. Tấm vé dự vòng chung kết được xác nhận sau các chiến thắng trước Bangladesh (2-0), Singapore (1-0) và Yemen (1-0).

Ở giải U23 châu Á, U23 Việt Nam nằm ở bảng A. Họ sẽ mở màn chiến dịch bằng cuộc đối đầu với Jordan, trước khi lần lượt chạm trán Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có cơ sở để lạc quan về khả năng giành một trong hai vị trí vào tứ kết”.

AFC kỳ vọng U23 Việt Nam vô địch châu Á (Ảnh: Tiến Tuấn).

AFC đánh giá cao Khuất Văn Khang trước giải đấu: “Nhân tố then chốt trong hành trình chinh phục giải U23 châu Á của U23 Việt Nam là tiền vệ đội trưởng Khuất Văn Khang, cầu thủ đã khẳng định được vai trò trụ cột ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Ở tuổi 21, Văn Khang đã có 37 lần ra sân và ghi 4 bàn thắng cho đội U23, đồng thời thường xuyên góp mặt trong đội tuyển Việt Nam, nơi anh đã ghi 1 bàn sau 22 lần khoác áo”.

Cuối bài viết, AFC nhấn mạnh rằng U23 Việt Nam đặt mục tiêu khẳng định lại vị thế của mình trên đấu trường châu lục sau khi không thể vượt qua vòng tứ kết, kể từ khi giành ngôi á quân giải U23 châu Á năm 2018.