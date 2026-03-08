Báo Malaysia: “Vụ gian lận nhập tịch là vết nhơ lớn nhất lịch sử”

“FAM kỷ niệm 100 năm trong nỗi xấu hổ”, đó là tiêu đề bài viết trên tờ New Straits Times hôm nay (8/3). Theo tờ New Straits Times, FAM sắp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 (26/9/1926 - 26/9/2026) với tâm trạng bất ổn.

Vụ nhập tịch gian lận 7 cầu thủ là vết nhơ lớn nhất lịch sử bóng đá Malaysia (Ảnh: FAM).

Đáng ra, đó là dịp mà bóng đá Malaysia nhìn về những thành tựu trong 100 năm qua nhưng đáng buồn là họ lại chịu vết nhơ lớn nhất lịch sử sau khi bị FIFA buộc tội làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch và sau đó thất bại khi kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS).

Tờ báo hàng đầu Malaysia bình luận: “Bóng đá Malaysia từng trải qua nhiều bê bối trong quá khứ, nhưng các điểm yếu mang tính cấu trúc vẫn chưa được khắc phục. Ở cấp độ trẻ, tình hình cũng không khả quan hơn. Các đội tuyển trẻ Malaysia liên tục thất bại trong việc giành vé dự các giải vô địch châu Á dành cho các lứa tuổi.

Với một quốc gia từng sản sinh ra những cầu thủ có thể cạnh tranh với các đội mạnh hàng đầu châu lục, xu hướng sa sút này đáng lẽ phải là hồi chuông cảnh báo. Tuy nhiên, những vấn đề đó giờ đây dường như còn trở nên thứ yếu trước cuộc khủng hoảng mới nhất.

Bóng đá Malaysia hiện đang vướng vào một trong những bê bối về tư cách cầu thủ được xem là vết nhơ đáng xấu hổ nhất trong bóng đá nước nhà. Vụ việc này đã đặt bộ máy quản lý bóng đá Malaysia dưới sự giám sát chặt chẽ của FIFA.

Sau khi bị FIFA phanh phui các bằng chứng, FAM và 7 cầu thủ đã nộp đơn kháng cáo lên CAS. Thế nhưng, đơn kháng cáo của họ vừa bị bác bỏ mới đây.

Một câu hỏi nhạy cảm được đặt ra là nếu quốc tịch được cấp dựa trên những tài liệu đã được xác định là giả mạo hoặc gây hiểu lầm, liệu những quốc tịch đó có nên tiếp tục được công nhận? Quốc tịch không phải là con đường tắt để đạt được tư cách thi đấu trong thể thao.

Toàn bộ vụ việc có nguy cơ gửi đi thông điệp sai lệch rằng hộ chiếu có thể được cấp trước, còn việc xác minh sẽ được thực hiện sau. Bóng đá Malaysia giờ đây đang phải đối mặt với hậu quả của một cuộc khủng hoảng hoàn toàn có thể tránh được nếu các quy trình thẩm định được thực hiện chặt chẽ.

Điều đáng nói, Malaysia vẫn có thể đánh bại đội tuyển Việt Nam ngay cả khi không có 7 cầu thủ nhập tịch trái phép. Việc quá vội vã nhập tịch và nôn nóng chiến thắng đã làm hại bóng đá Malaysia”.

Bóng đá Malaysia sắp đối diện với án phạt nặng nề từ CAS (Ảnh: FAM).

Tờ New Straits Times cũng dự đoán về án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Họ viết thêm: “AFC luôn xử lý rất nghiêm các vi phạm liên quan đến tư cách cầu thủ. Sự xuất hiện của Tổng thư ký AFC Windsor Paul trong một cuộc họp báo gần đây của FAM đã khiến truyền thông Malaysia đặc biệt chú ý, làm dấy lên khả năng các thủ tục kỷ luật ở cấp châu lục có thể được tiến hành.

Nếu các án phạt được đưa ra, Malaysia thậm chí có thể bị xử thua các trận đấu tại vòng loại Asian Cup, điều này sẽ càng làm tổn hại uy tín của bóng đá nước này. Khủng hoảng càng nghiêm trọng hơn khi bộ máy lãnh đạo của FAM rơi vào tình trạng “khoảng trống quyền lực”.

Theo ông Windsor Paul, AFC đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc sau khi FAM bị CAS bác đơn kháng cáo. Nhiều khả năng, cơ quan quản lý bóng đá Malaysia sẽ công bố án phạt trong 1 tuần nữa.