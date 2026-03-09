Tuyển Iraq yêu cầu khẩn với FIFA, World Cup 2026 chịu ảnh hưởng nặng nề

Theo tờ Guardian, trận play-off giữa Iraq với đội thắng trong cặp đấu giữa Bolivia và Suriname dự kiến diễn ra tại Monterrey, Mexico vào ngày 31/3 đang đứng trước nguy cơ không thể tổ chức đúng kế hoạch. Nguyên nhân là Bộ Giao thông Iraq đã thông báo với Liên đoàn bóng đá nước này rằng không phận quốc gia sẽ tiếp tục đóng cửa trong suốt thời gian chiến sự.

Tuyển Iraq (áo xanh) đề nghị hoãn vòng play-off liên lục địa tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Ở thời điểm này, khoảng một nửa đội hình tuyển Iraq đang ở Baghdad và không thể rời khỏi đất nước, trong khi HLV trưởng Graham Arnold cũng đang bị kẹt tại Dubai.

Sau nhiều cuộc trao đổi với phía Iraq trong những ngày gần đây, FIFA được cho là đã đề xuất phương án để các cầu thủ Iraq di chuyển bằng đường bộ từ Baghdad tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Tuy nhiên, đây là hành trình rất dài và phải đi qua khu vực phía Bắc đất nước, nơi đang hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran kể từ khi xung đột nổ ra.

HLV Graham Arnold được cho là đã thông báo với Liên đoàn bóng đá Iraq rằng ông sẽ không cho phép các cầu thủ di chuyển bằng đường bộ trong bối cảnh chiến sự vẫn đang tiếp diễn.

Bên cạnh khó khăn về di chuyển, nhiều cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Iraq cũng chưa nhận được thị thực nhập cảnh vào Mexico hoặc Mỹ, nơi đội tuyển dự định tổ chức trại huấn luyện tại Houston trước trận đấu.

HLV Graham Arnold của Iraq vẫn đang bị kẹt lại ở UAE (Ảnh: Getty).

Liên đoàn bóng đá Iraq hiện đang thúc giục FIFA sớm đưa ra quyết định và thông báo chính thức về việc hoãn trận đấu ngay trong tuần này để đội tuyển có sự chắc chắn trong kế hoạch chuẩn bị. Iraq đã giành quyền vào trận chung kết của vòng play-off liên lục địa. Họ sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu giữa Bolivia và Suriname. Do đó, đội bóng Tây Á cũng không muốn từ chối cơ hội vàng để góp mặt ở World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1986.

Trong một diễn biến khác có thể mở ra phương án giải quyết cho FIFA, Iraq được xem là ứng viên sáng giá nhất để thay thế Iran tại World Cup 2026. Trước đó, Iran từng dọa bỏ giải đấu bóng đá số một hành tinh vì không muốn sang Mỹ thi đấu.

Trong trường hợp này, UAE sẽ được lựa chọn để thay Iraq tham dự vòng play-off liên lục địa. Tuy nhiên, tới thời điểm này, FIFA vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định chính thức nào, trong bối cảnh vòng play-off liên lục địa sẽ diễn ra vào cuối tháng.