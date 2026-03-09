Chuyên gia: “7 cầu thủ nhập tịch Malaysia chịu án phạt quá nặng”

Quan điểm này được luật sư Zhafri Aminurrashid đưa ra khi bình luận về phán quyết của CAS liên quan đến đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch gian lận.

Dù CAS đã “giảm một chút” án phạt so với phán quyết ban đầu của FIFA khi cho phép 7 cầu thủ này được tập luyện (nhưng không được ra sân ở các trận đấu chính thức) nhưng luật sư Zhafri vẫn cho rằng án phạt này quá nặng.

Luật sư Zhafri Aminurrashid cho rằng án phạt với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia là rất nặng (Ảnh: FAM).

Theo ông Zhafri, nếu so sánh với nhiều vụ việc từng được đưa ra CAS trước đây, mức án mà các cầu thủ này phải đối mặt là rất nghiêm khắc.

Một trong những trường hợp được ông dẫn ra để so sánh là vụ việc mang mã CAS 2016/A/4831, trong đó một số cầu thủ bị phát hiện sử dụng giấy khai sinh hoặc giấy tờ quốc tịch không hợp lệ để đại diện cho đội tuyển quốc gia.

Trong vụ việc đó, FIFA chỉ áp dụng án phạt treo giò 10 trận quốc tế đối với các cầu thủ liên quan. Tuy nhiên, họ không bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá và vẫn có thể thi đấu cho các CLB chủ quản.

Luật sư Zhafri bình luận: “FIFA đã xem xét vai trò của các quan chức liên đoàn, những người được cho là có ảnh hưởng lớn trong quá trình đăng ký cầu thủ. Vì vậy, mức độ trách nhiệm đặt lên các cầu thủ đã được giảm bớt”.

Ngoài ra, ông Zhafri cũng đưa ra hai trường hợp khác để làm ví dụ so sánh, gồm Javier Eduardo Portillo và Pedro Miguel.

Theo ông, sau khi trải qua quá trình xem xét và kháng cáo trong hệ thống pháp lý của FIFA, cùng với các tranh luận pháp lý tại CAS, biện pháp xử lý đối với Portillo chủ yếu chỉ tập trung vào việc hạn chế quyền khoác áo đội tuyển quốc gia, thay vì áp dụng án treo giò dài hạn trong bóng đá.

7 cầu thủ nhập tịch gian lận của Malaysia đang thụ án treo giò 1 năm (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, trường hợp của Pedro Miguel, cầu thủ của Qatar, cũng từng bị một số liên đoàn bóng đá khác đặt câu hỏi về tính hợp lệ của giấy tờ và quốc tịch.

Tuy nhiên, sau khi được FIFA xem xét và trải qua các quy trình liên quan tại CAS, cầu thủ này không phải chịu bất kỳ án phạt thể thao nào, khi vấn đề được xác định chủ yếu mang tính chất hành chính.

Theo luật sư Zhafri, những trường hợp này cho thấy CAS có khả năng phân biệt giữa sai sót mang tính hành chính và hành vi gian lận có chủ ý từ phía cầu thủ.

Vì vậy, ông bày tỏ sự khó hiểu khi án treo giò 12 tháng vẫn được giữ nguyên, dù Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã thừa nhận sai sót thuộc về phía liên đoàn.

Ông nói thêm: “Trong suốt quá trình kháng cáo, FAM cũng nhấn mạnh rằng họ chấp nhận trách nhiệm liên quan đến những thiếu sót trong công tác giám sát. Tuy nhiên, thật khó hiểu khi trong trường hợp này CAS vẫn áp dụng hình phạt nặng đối với các cầu thủ, dù FAM đã thừa nhận sai sót thuộc về phía họ”.

Luật sư Zhafri cho rằng sẽ rất đáng chú ý khi xem xét chi tiết bản giải trình phán quyết của CAS trong thời gian tới. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng xem xét đưa ra án phạt với bóng đá Malaysia trong thời gian sớm nhất.