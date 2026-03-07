AFC xác nhận thời điểm đưa ra án phạt với bóng đá Malaysia

Diễn biến mới nhất cho thấy Tòa án trọng tài thể thao (CAS) đã bác đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) trong vụ làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch.

Sau phán quyết được CAS công bố, AFC đã chuyển hồ sơ tới Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức để xem xét, trước khi đưa ra án phạt với bóng đá Malaysia.

Tổng thư ký AFC, Windsor John, khẳng định AFC sẽ mất 1 tuần để đưa ra án phạt với Malaysia (Ảnh: AFC).

Tổng thư ký AFC, Windsor John, cho biết ủy ban này dự kiến cần khoảng 1 tuần để đưa ra quyết định cuối cùng.

Ông Windsor giải thích rằng cơ quan trên sẽ xem xét kỹ lưỡng mọi khía cạnh liên quan đến vụ việc trước khi đưa ra kết luận chính thức. Vị Tổng thư ký đã loại trừ khả năng bóng đá Malaysia bị đình chỉ thi đấu nhưng có khả năng đội tuyển quốc gia nước này sẽ bị xử thua trong hai trận đấu gặp tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.

Ông Windsor cho biết: “AFC sẽ chuyển vụ việc tới Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC để xem xét và đưa ra hành động tiếp theo. Quá trình này có thể mất khoảng 1 tuần trước khi có quyết định cuối cùng.

Nếu căn cứ theo các quy định hiện hành, một trong những án phạt có thể áp dụng đối với FAM và Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia) là trừ điểm, bên cạnh một số hình thức xử phạt khác.

Tuy nhiên, tôi chưa thể khẳng định điều gì vào lúc này vì quyết định cuối cùng sẽ do Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC đưa ra”.

Tuyển Malaysia đối diện với nguy cơ xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam và Nepal (Ảnh: NST).

Theo hồ sơ vụ việc, 7 cầu thủ liên quan đến bê bối giả mạo giấy tờ gồm Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero.

Những cầu thủ này đã ra sân trong hai trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal. Trong đó, Malaysia giành chiến thắng ở cả hai trận. Nếu bị xử thua trong hai trận đấu này, “Bầy hổ” sẽ bị loại khỏi vòng loại Asian Cup.

Trước đó, tuyển Malaysia đã bị FIFA xử thua 0-3 trong ba trận đấu giao hữu gặp Singapore, Palestine và Cape Verde.