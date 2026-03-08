CLB Malaysia có nguy cơ bị loại khỏi giải khu vực vì cầu thủ nhập tịch giả

Truyền thông Malaysia cho biết: “Thành tích lọt vào bán kết Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 của CLB Johor Darul Tazim có thể bị thu hồi, nếu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) kết luận đội bóng của Malaysia sử dụng cầu thủ không đúng quy định”.

CLB Johor Darul Tazim của Malaysia có thể bị loại khỏi Cúp C1 Đông Nam Á (Ảnh: AFC).

“Điều lệ của Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 chỉ cho phép mỗi CLB sử dụng 7 cầu thủ ngoại ở từng trận đấu. Tuy nhiên, Johor Darul Tazim đã sử dụng vượt quá con số trên, ở các trận đấu thuộc bảng B giải đấu này, trong các trận vòng bảng.

Trong trận gặp Lion City Sailors (Singapore), đội bóng Malaysia đã dùng 8 cầu thủ ngoại, họ thắng 4-0. Còn ở trận đấu với Bangkok United (Thái Lan), Johor Darul Tazim dùng đến 10 cầu thủ ngoại (họ thắng 3-1)”, tờ Harian Metro của Malaysia thông tin thêm.

Nguyên nhân của sự việc Johor Darul Tazim sử dụng “lố” số cầu thủ ngoại được quy định, vì trong đội hình của đội bóng Malaysia có sự xuất hiện nhóm các cầu thủ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bằng hồ sơ giả. Những cầu thủ dạng này đang khoác áo Johor Darul Tazim gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Johor Darul Tazim xem họ là cầu thủ nội, nhưng sau phán quyết của CAS hôm 5/3, những người này không thể tính là cầu thủ Malaysia, do hồ sơ mà họ dùng để nhập tịch Malaysia là hồ sơ không hợp lệ. Thế nên, theo luật, họ bị tính là cầu thủ ngoại.

Cầu thủ nhập tịch giải mạo không chỉ làm hại đội tuyển Malaysia, mà còn gây ảnh hưởng lớn đến các CLB trong nước (Ảnh: NST).

Tờ Harian Metro của Malaysia phân tích: “Phán quyết của CAS hôm 5/3, đã xử Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thua kiện FIFA, tư cách cầu thủ Malaysia của 3 người Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel không được công nhận”.

“Chính vì thế, nếu Ban tổ chức Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 xác định CLB Johor Darul Tazim vi phạm quy định của giải đấu, đội bóng của Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 ở cả hai trận đấu nói trên.

Quyết định chính thức của AFF và Ban tổ chức Cúp C1 Đông Nam Á có thể sẽ được công bố sớm, do vòng bán kết giải đấu khu vực sẽ diễn ra vào tháng 5 tới đây”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Harian Metro.

Đặt trường hợp CLB Johor Darul Tazim bị xử thua 2 trận ở vòng bảng, họ sẽ bị tước 6 điểm (từ 11 điểm hiện nay còn 5 điểm), trong khi 2 đội Lion City Sailors và Bangkok United mỗi đội được cộng thêm 3 điểm.

Khi đó, bảng B sẽ có 3 đội có cùng 7 điểm gồm Svay Rieng (Campuchia), Lion City Sailors và Bangkok United. Suất vào bán kết sẽ chuyển từ tay của đội bóng Malaysia về tay một trong 3 đội bóng này.