Báo chí thế giới bình luận khi Malaysia kháng cáo thất bại

“FAM đã thất bại trong nỗ lực kháng cáo lên CAS để phản đối án phạt của FIFA. Trước đó, cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã buộc tội FAM làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch. CAS giữ nguyên mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (11,5 tỷ đồng) và đồng thời duy trì án cấm thi đấu 1 năm đối với 7 cầu thủ do trách nhiệm đồng lõa của họ trong hành vi gian lận này”, hãng thông tấn AP của Mỹ nhấn mạnh.

Malaysia không thể lật ngược những bằng chứng của FIFA về gốc gác của ông bà 7 cầu thủ nhập tịch (Ảnh: VFF).

Tờ AP viết thêm: “FAM đã thừa nhận những “thiếu sót mang tính hệ thống” trong công tác quản lý và không phủ nhận rằng họ có thể phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm các quy định kỷ luật của FIFA.

FAM cũng cho biết các cầu thủ chỉ đóng vai trò hạn chế trong việc cung cấp những tài liệu mà liên đoàn yêu cầu và không trực tiếp chuẩn bị hoặc chỉnh sửa các tài liệu đó”.

Tờ báo của Mỹ so sánh với án phạt mà Timor Leste từng gánh chịu trong quá khứ: “Đây là vụ việc mới nhất liên quan đến các trường hợp đăng ký cầu thủ gian lận trong bóng đá quốc tế, thường liên quan đến những cầu thủ sinh ra tại Brazil, nhằm lợi dụng các quy định của FIFA cho phép một số cầu thủ sinh ở nước ngoài được chuyển đổi quốc tịch thi đấu.

Trước đó, Timor-Leste từng bị loại khỏi AFC Asian Cup 2023 vì sử dụng cầu thủ có giấy khai sinh giả trong các trận vòng loại FIFA World Cup. Trong khi đó, các đội tuyển nam và nữ của Guinea Xích Đạo cũng từng bị phát hiện vi phạm trong các chiến dịch vòng loại cho nhiều giải đấu, bao gồm Olympic 2012 tại London và vòng loại World Cup 2014”.

Tờ Inside World Football nhấn mạnh: “Hội đồng CAS đã phán quyết rằng hành vi làm giả giấy tờ của bóng đá Malaysia đã được xác định và án phạt cấm thi đấu 12 tháng là hình phạt hợp lý và tương xứng đối với các cầu thủ, xét đến trách nhiệm đồng lõa của họ trong vụ gian lận này.

Bóng đá Malaysia đối diện với nguy cơ lớn bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: FAM).

Tuy nhiên, theo Điều 22 của FDC (Quy tắc kỷ luật của FIFA), Hội đồng quyết định rằng lệnh cấm chỉ áp dụng cho các trận đấu chứ không phải tất cả các hoạt động liên quan đến bóng đá. Điều này có nghĩa là các cầu thủ có thể tiếp tục tập luyện với câu lạc bộ của họ trong thời gian bị cấm. Do đó, các kháng cáo của các cầu thủ được chấp thuận một phần và các hình phạt được sửa đổi một phần”.

Trong khi đó, tờ Channel News Asia của Singapore dẫn lời của FAM cho rằng án phạt của CAS và FIFA không tương xứng với vi phạm của bóng đá Malaysia. FAM tuyên bố: “Kết quả này vẫn vô cùng đáng thất vọng, đặc biệt là đối với các cầu thủ. Họ không tham gia vào quá trình quản lý và không hề biết gì về các vấn đề liên quan đến quản lý”.

Thông báo của FAM cho biết thêm rằng các cầu thủ này đều là người Malaysia và đã nhập quốc tịch theo luật pháp của nước này.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chuyển hồ sơ sang Ủy ban Kỷ luật và Đạo Đức để xem xét, trước khi ra án phạt với bóng đá Malaysia. Dự kiến, án phạt sẽ được đưa ra trước trận đấu giữa tuyển Malaysia gặp tuyển Việt Nam vào ngày 31/3.