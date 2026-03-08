AFC tiết lộ về kết cục buồn của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia

Phát biểu trên truyền thông Malaysia, Tổng thư ký (TTK) AFC Seri Windsor Paul John cho biết: “Ngay cả khi kết thúc thời hạn bị “treo giò” 12 tháng, rất có thể nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bằng hồ sơ giả cũng sẽ không được khoác áo đội tuyển Malaysia”.

“Đấy là quyết định của Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) mà tôi được biết, tính cho đến thời điểm hiện tại.

TTK AFC Seri Windsor Paul John (Ảnh: NST).

Về phía AFC, các hành động tiếp theo của chúng tôi là chuyển hồ sơ đến Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC. Từ đó, chúng tôi sẽ xác định có thêm hình phạt nào cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và các cầu thủ vi phạm hay không?”, TTK AFC Seri Windsor Paul John nói thêm.

Ngày 5/3 vừa rồi, CAS phán quyết FAM thua kiện FIFA. CAS giữ nguyên án cấm thi đấu đối với 7 cầu thủ liên quan là Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero. Hồi tháng 9/2025, FIFA từng treo giò 12 tháng với các cầu thủ này.

CAS chỉ cho phép các cầu thủ được tập luyện với các CLB chủ quản của từng người, chứ họ không được ra sân thi đấu trong những trận cầu chính thức. CAS kết luận những người này sử dụng hồ sơ giả để nhập tịch Malaysia.

Các cầu thủ nhập tịch bằng hồ sơ giả hết đường khoác áo đội tuyển Malaysia trong tương lai (Ảnh: NST).

Để làm rõ hơn phát biểu của TTK AFC Seri Windsor Paul John, luật sư thể thao người Malaysia Nik Erman Roseli phân tích về mặt pháp lý: “Nhóm 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan không đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia, vì họ đã bị kết luận không có dòng máu Malaysia”.

“Ngay cả khi họ kết thúc án treo giò 12 tháng, họ cũng không có tư cách đại diện cho đội tuyển Malaysia. Những cầu thủ nói trên chỉ đủ điều kiện khoác áo Harimau Malaya nếu họ sinh sống và làm việc tại Malaysia 5 năm liên tục trở lên và phải trải qua quá trình nhập tịch đầy đủ”, luật sư thể thao Nik Erman Roseli nhấn mạnh.

Bước đầu, nhóm 7 cầu thủ Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero chắc chắn vắng mặt ở trận Malaysia làm khách trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) của đội tuyển Việt Nam, vào ngày 31/3 tới đây.

Đây là trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, đồng thời là trận đấu quốc tế đầu tiên của đội tuyển Malaysia, kể từ sau phán quyết của CAS.