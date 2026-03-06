Báo Malaysia nói gì khi CAS bác đơn, đội nhà sắp bị xử thua tuyển Việt Nam?

“Trong đơn kháng cáo, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thừa nhận tồn tại “những yếu kém về mặt thể chế” và không phủ nhận khả năng phải chịu trách nhiệm vì vi phạm Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA”, tờ Bharian thừa nhận FAM không thể thay đổi tình hình khi kháng cáo lên CAS.

CAS bác đơn kháng cáo của Malaysia vụ nhập tịch gian lận (Ảnh: Getty).

Tờ báo của Malaysia nhận định rằng “chiến thắng” duy nhất của FAM trong vụ kháng cáo lên CAS là việc 7 cầu thủ nhập tịch được giảm một phần án. Họ không còn bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Thay vào đó, những cầu thủ này chỉ không được ra sân ở các trận đấu chính thức. Họ vẫn được phép tham gia các buổi tập cùng CLB.

Trong khi đó, tờ New Strait Times thừa nhận thất bại của FAM trong vụ kháng cáo lên CAS. Họ cho rằng đội tuyển Malaysia đang đối diện với nguy cơ nhận án phạt nghiêm khắc từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Trong đó, nhiều người dự đoán rằng AFC sẽ xử thua đội tuyển Malaysia trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.

Tờ báo này dẫn lời Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul, cho biết liên đoàn chấp nhận kết luận của CAS và sẽ nhanh chóng nghiên cứu vụ việc trước khi quyết định hướng hành động tiếp theo liên quan đến vị thế của Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Trước đó, AFC thông báo rằng sẽ đưa ra phán quyết với đội tuyển Malaysia trước khi lễ bốc thăm giải Asian Cup 2027 diễn ra (vào ngày 11/4).

Malaysia có nguy cơ rất lớn bị xử thua trước tuyển Việt Nam (Ảnh: Getty).

Tờ Stadium Astro bình luận: “Quyết định của CAS mang lại sự nhẹ nhõm phần nào cho đội tuyển quốc gia vì các cầu thủ liên quan vẫn có thể tiếp tục sự nghiệp, đặc biệt là trước một số giải quan trọng ở châu Á.

Tuy nhiên, vấn đề này đã gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của công tác quản lý bóng đá nước nhà. Vụ bê bối của FAM đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng bóng đá quốc tế. Đây là bài học cho FAM trong việc đảm bảo quy trình cấp giấy tờ và xác nhận tư cách cầu thủ sao cho minh bạch và tuân thủ các quy định của FIFA. Như vậy, họ mới ngăn chặn được những vụ tương tự trong tương lai”.

Tờ Makan Bola khẳng định: “Phán quyết của CAS khiến Malaysia sẽ không có 7 cầu thủ nhập tịch trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3. Tuy nhiên, HLV Cklamovski được kỳ vọng sẽ tạo nên “phép màu”, trong bối cảnh tuyển Malaysia đang sở hữu đội hình chất lượng nhờ phong độ ấn tượng của các cầu thủ nội ở giải vô địch quốc gia”.