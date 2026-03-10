Báo Malaysia lo ngại diện mạo mới của đội tuyển Việt Nam

Trước khi đội tuyển Việt Nam và Malaysia tái đấu tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, vào ngày 31/3 tới, trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), truyền thông Malaysia đặc biệt chú ý đến sự chuyển động của đội tuyển Việt Nam.

Tờ New Straits Times của Malaysia viết: “Đội tuyển Việt Nam đang thay đổi trước trận đối đầu với đội tuyển Malaysia. Theo một số nguồn tin, HLV Kim Sang Sik của đội tuyển Việt Nam đang lên kế hoạch thay đổi chiến thuật”.

Báo Malaysia dự đoán đội tuyển Việt Nam sẽ thay đổi mạnh so với trận lượt đi (Ảnh: NST).

“Ông Kim và các học trò sẽ có một trận giao hữu, gặp Bangladesh vào ngày 26/3 tại Hà Nội, trước khi đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, vào ngày 31/3. Trận đấu với Bangladesh sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam hoàn thiện các kế hoạch của mình”, tờ New Straits Times viết thêm.

Trên thực tế, cả đội tuyển Việt Nam và Malaysia đều có những sự thay đổi lớn, nhưng theo hai chiều hướng khác nhau. Đội tuyển Việt Nam về lý thuyết đang mạnh lên, với sự xuất hiện của những cầu thủ nhập tịch mới (Lê Giang Patrik, Đỗ Hoàng Hên), sự trở lại sau chấn thương của Xuân Son, cùng sự trưởng thành của dàn cầu thủ U23.

Ngược lại, đội tuyển Malaysia đang suy yếu cả về chuyên môn lẫn tinh thần, sau bê bối 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả, bị Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) phán quyết có sai phạm.

Xuân Son (áo trắng) sắp trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Lâm Anh).

Tờ New Straits Times phân tích: “HLV Kim Sang Sik được cho là đang nỗ lực đưa các cầu thủ U23 và nhiều gương mặt trẻ triển vọng vào đội tuyển Việt Nam, trước khi tái đấu đội tuyển Malaysia”.

“Sau trận thua Malaysia 0-4 hồi năm ngoái, trận đấu mà Malaysia sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch, ông Kim Sang Sik có thể sẽ cho đội tuyển Việt Nam chuyển sang chơi với sơ đồ có 3 trung vệ, nhằm ổn định hàng phòng ngự và cải thiện chiều rộng đội hình trong các pha tấn công”, vẫn là những dòng được viết trên tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia.

Ngoài ra, tờ New Straits Times còn đề cập đến 3 gương mặt rất quan trọng, không xuất hiện trong trận lượt đi ngày 10/6/2025, nhưng có thể góp mặt trong trận lượt về, sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện của trận đấu vào ngày 31/3 tới đây.

New Straits Times chia sẻ: “Hậu vệ Đoàn Văn Hậu được kỳ vọng sẽ củng cố hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son sẽ dẫn dắt hàng tấn công, còn tiền vệ gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên (trước đây có tên Hendrio Araujo) cũng có thể nằm trong kế hoạch của ông Kim Sang Sik”.