AFC bác tin đồn hủy trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia

Tờ báo tiếng Anh nổi tiếng của Malaysia, The Star đưa tin ngày 9/3: “Tổng thư ký (TTK) AFC Datuk Seri Windsor Paul đã bác bỏ những tin đồn trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia ngày 31/3 sẽ bị hủy bỏ, nếu Malaysia bị cấm hoặc bị đình chỉ thi đấu ở các trận chính thức”.

Trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch (Ảnh: AFP).

Trận đấu này thuộc vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, dự kiến sẽ diễn ra ở sân Thiên Trường (Ninh Bình). Trong trường hợp đội tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 ở các trận gặp Nepal (ngày 25/3/2025) và đội tuyển Việt Nam (ngày 10/6/2025), vì sử dụng cầu thủ nhập tịch giả mạo, đội bóng có biệt danh Harimau Malaya sẽ lâm vào thế rất bất lợi.

Đấy chính là lý do đã có thông tin cho rằng trận đấu này sẽ không được tổ chức. Ngay lập tức, TTK AFC Seri Windsor Paul lên tiếng: “Trận đấu phải được tiếp tục. Đây là những trận đấu theo hợp đồng và mang tính thương mại, không thể bị hủy bỏ, trừ khi trận đấu tác động đến lợi ích quốc gia, hoặc yêu cầu khác”.

“Cả đội tuyển Việt Nam lẫn Malaysia đều có nghĩa vụ thương mại cần phải thực hiện. Các trận đấu cũng rất quan trọng đối với bảng xếp hạng. Chính vì thế, việc hủy bỏ trận đấu không bao giờ là khả năng được chúng tôi đề cập”, ông Seri Windsor Paul nói thêm.

Hiện tại, đội tuyển Malaysia có 15 điểm sau 5 trận toàn thắng tại bảng F. Họ tạm dẫn đầu bảng đấu này. Đội tuyển Việt Nam có 12 điểm, đứng nhì bảng. Nếu Malaysia bị xử thua ở các trận đấu gặp Nepal và đội tuyển Việt Nam, họ chỉ còn 9 điểm, gần như không còn khả năng lật ngược thế cờ trước đội tuyển Việt Nam.

Án kỷ luật của AFC đang lơ lửng trên đầu đội tuyển Malaysia (Ảnh: NST).

TTK AFC Seri Windsor Paul nói về chuyện chuẩn bị xử lý kỷ luật, trừ điểm đội tuyển Malaysia: “Quá trình xem xét các vi phạm của bóng đá Malaysia đang diễn ra”.

“Chúng tôi phải cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thời gian để phản hồi, sau đó Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC sẽ họp và đưa ra quyết định, dựa trên phản hồi đó và bằng chứng do FIFA cung cấp.

Chúng tôi đã xác định xong các điều khoản trong quy định bị vi phạm và đã yêu cầu FAM cung cấp phản hồi của họ”, vẫn là lời vị TTK AFC.

Ngày 5/3 vừa qua, Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã phán quyết FAM thua kiện FIFA. Nhóm 7 cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel nhập tịch Malaysia bằng hồ sơ giả.