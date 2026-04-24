Đánh bại U17 Malaysia, U17 Việt Nam lần thứ 4 vô địch Đông Nam Á

Thắng Malaysia 3-0, U17 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á 2026

U17 Việt Nam đã có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại U17 Malaysia với tỷ số 3-0 trong trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026 tại sân Gelora Delta Sidoarjo (Indonesia), qua đó khẳng định sức mạnh vượt trội và lên ngôi vô địch đầy xứng đáng.

U17 Việt Nam đăng quang U17 Đông Nam Á 2026 với màn trình diễn thuyết phục (Ảnh: VFF).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình, tạo sức ép liên tục về phía khung thành đối phương. Dù U17 Malaysia chủ động lùi sâu phòng ngự, họ vẫn không thể ngăn cản bàn thua sớm. Phút 11, từ quả phạt góc bên cánh phải, Quý Vương chọn vị trí thông minh trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán ở khu vực gần chấm phạt đền, đưa bóng vào góc phải khung thành, mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ.

Có bàn thắng dẫn trước, U17 Việt Nam chơi càng tự tin và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Trong khi đó, U17 Malaysia gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng và gần như không tạo ra cơ hội rõ rệt. Khi hiệp 1 tưởng chừng khép lại với lợi thế tối thiểu, đội bóng áo đỏ bất ngờ có thêm bàn thắng ở phút bù giờ thứ 4. Văn Dương băng xuống bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm hiểm hóc, bóng đập mép trong cột dọc trước khi đi vào lưới, nhân đôi cách biệt lên 2-0.

Bước sang hiệp 2, U17 Malaysia buộc phải đẩy cao đội hình tấn công, nhưng khi chưa kịp tạo dấu ấn, họ đã phải nhận bàn thua thứ ba. Phút 54, Trí Dũng thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi để Văn Dương băng vào dứt điểm ở cột xa, hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Dù trợ lý trọng tài ban đầu căng cờ báo việt vị, nhưng sau khi tham khảo VAR, bàn thắng đã được công nhận.

U17 Việt Nam tiếp tục vượt trội hơn hẳn U17 Malaysia (Ảnh: VFF).

Trong quãng thời gian còn lại, U17 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn kiểm soát tốt thế trận. U17 Malaysia không thể tạo ra sự khác biệt, thậm chí nhiều thời điểm vẫn phải lùi sâu phòng ngự để tránh thêm bàn thua. Chung cuộc, U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0, qua đó chính thức đăng quang ngôi vô địch U17 Đông Nam Á 2026.