Báo Malaysia bình luận khi đội nhà thua đậm U17 Việt Nam ở chung kết

Thắng Malaysia 3-0, U17 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á 2026

Tối 24/4, U17 Việt Nam đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết giải U17 Đông Nam Á trên sân Gelora Delta. Với kết quả này, U17 Việt Nam đã đi vào lịch sử với tư cách đội bóng nhiều lần vô địch nhất (4 lần).

U17 Việt Nam dễ dàng đánh bại U17 Malaysia trong trận chung kết giải U17 Đông Nam Á (Ảnh: AFC).

Còn nhớ, sau khi chứng kiến U17 Malaysia thua 0-4 trước U17 Việt Nam ở vòng bảng, báo giới Malaysia đã bày tỏ sự thán phục sức mạnh của thầy trò HLV Cristiano Roland. Sau trận chung kết vào tối 24/4, truyền thông đất nước này thêm một lần bày tỏ sự “tâm phục khẩu phục” trước sức mạnh của U17 Việt Nam.

Tờ New Straits Times giật tít: “U17 Việt Nam quá sắc bén trước U17 Malaysia trong trận chung kết giải U17 Đông Nam Á”. Trong bài viết, tác giả thừa nhận: “U17 Malaysia đặt mục tiêu gây bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn là U17 Việt Nam, đội bóng đã hạ gục thầy trò HLV Shukor Adan với tỷ số 4-0 ở vòng bảng.

Tuy nhiên, thêm một lần, U17 Việt Nam chứng minh họ quá mạnh so với U17 Malaysia. Đội bóng của HLV Cristiano Roland dồn ép ngay sau tiếng còi khai cuộc và U17 Malaysia chỉ cầm cự được 11 phút, trước khi Quý Vương mở tỷ số. Sau đó, U17 Việt Nam tiếp tục gây sức ép và có bàn thắng thứ hai ở cuối hiệp 1 do công của Văn Dương.

Sang hiệp 2, U17 Malaysia cố gắng rút ngắn tỷ số nhưng đội bóng lại chịu thêm một bàn thua nữa. U17 Việt Nam đã lần thứ 4 đăng quang ở giải U17 Đông Nam Á sau các năm 2006, 2010 và 2017. Họ là đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu này”.

Một tờ báo khác của Malaysia là Makan Bola có bài viết: “U17 Việt Nam dập tắt giấc mơ vô địch của U17 Malaysia”. Tờ báo này cho rằng U17 Malaysia rất tự tin trước trận chung kết nhưng đội bóng của HLV Shukor Adan đã ngay lập tức bị ngợp trước sức mạnh của U17 Việt Nam. Những bàn thắng của “Những chiến binh sao vàng” xuất hiện khá dễ dàng.

Tuy nhiên, tờ Makan Bola vẫn nhấn mạnh: “Mặc dù không thể giành chức vô địch giải U17 Đông Nam Á nhưng U17 Malaysia vẫn có thể tự hào khi lặp lại thành tích lọt vào chung kết giải đấu như năm 2019”.

Báo Malaysia thừa nhận U17 Việt Nam quá mạnh (Ảnh: Asean Football).

Tờ Hmetro đặt tiêu đề: “U17 Malaysia thất bại trong việc phục thù U17 Việt Nam”. Tờ báo này bình luận: “Giấc mơ chấm dứt cơn khát danh hiệu ở cấp độ trẻ của bóng đá Malaysia đã tan vỡ. Đội U17 Malaysia đã chịu thất bại 0-3 trước U17 Việt Nam trong trận chung kết giải U17 Đông Nam Á.

Thất bại này khiến cho U17 Malaysia không thể lặp lại thành tích giành chức vô địch giải đấu giống như năm 2019. Điều thất vọng hơn nữa là đoàn quân HLV Shukor Adan không thể phục thù U17 Việt Nam sau thất bại 0-4 ở vòng bảng”.

Vào tháng 5, U17 Việt Nam sẽ bắt đầu chinh phục giải U17 châu Á 2026. Tại giải đấu này, đoàn quân HLV Roland sẽ đối đầu với U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Nếu vượt qua vòng bảng (nằm trong nhóm hai đội đầu bảng), U17 Việt Nam sẽ giành vé tham dự World Cup U17.