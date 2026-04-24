Môn thể thao mới nổi đe dọa sự phát triển của pickleball

Trong khi pickleball đang vấp phải những rào cản vì tiếng "pop pop" gây ồn ào thì giới thể thao thế giới đã nhanh chóng tìm ra một biện pháp mới. TYPTI, môn thể thao do Steve Bellamy, người đứng sau kênh truyền hình Tennis Channel danh tiếng sáng lập đang là hy vọng sẽ chinh phục hàng triệu người chơi bằng triết lý “Thể thao là sự tận hưởng, không phải là tiếng ồn”.

Điểm khác biệt lớn nhất giúp TYPTI tự tin soán ngôi các đối thủ chính là quả bóng đặc biệt. Với kích thước lớn hơn bóng tennis và cấu tạo triệt tiêu âm thanh, quả bóng TYPTI gần như không phát ra tiếng động khi va chạm với vợt hay mặt sân.

Điều này biến môn thể thao này trở thành giải pháp lý tưởng cho các khu dân cư đông đúc, nơi từng xảy ra những cuộc chiến pháp lý căng thẳng vì tiếng ồn của pickleball.

Bên cạnh đó, TYPTI được thiết kế để chơi trên mặt sân pickleball quen thuộc. Điều này giúp các chủ đầu tư không phải tiêu tốn thêm chi phí chuyển đổi hạ tầng mà vẫn có thể đưa bộ môn mới vào kinh doanh ngay lập tức.

Nếu pickleball gây khó cho người mới bằng khu vực "bếp" hay những quy định khắt khe về kỹ thuật, thì TYPTI lại mở cửa cho tất cả mọi người. Bellamy khẳng định, bất kỳ ai cũng có thể cầm vợt và chơi ngay từ lần đầu tiên mà không cần kỹ năng chuyên môn.

Điểm thú vị nằm ở luật chơi đầy tính sáng tạo. Người chơi có thể sử dụng bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể như tay, chân, thân người để điều hướng bóng, miễn là không chạm vợt hai lần liên tiếp.

Luật chạm lưới vẫn tính bóng trong cuộc giúp trận đấu diễn ra liên tục, giảm thiểu các tình huống "bóng chết" gây hụt hẫng. Đặc biệt, hệ thống tính điểm "Stakes Scoring" (tính điểm theo chuỗi) buộc người chơi phải giữ sự tập trung tối đa, khi một sai lầm nhỏ có thể khiến họ mất toàn bộ lợi thế đã tích lũy.

Dù còn mới mẻ, TYPTI đã sớm cho thấy tầm vóc của một môn thể thao quốc dân trong tương lai. Những ngôi sao hạng A như nam diễn viên Chris Pine hay huyền thoại bóng bầu dục Drew Brees đã nhanh chóng đổ vốn đầu tư, đưa TYPTI trở thành một môn thể thao thời thượng.

Minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh tài chính của bộ môn này là việc công bố giải vô địch Mỹ Open TYPTI Championships đầu tiên diễn ra từ ngày 20 đến 24/5/2026 tại Calabasas, với tổng quỹ thưởng lên tới 100.000 USD. Ban tổ chức còn tham vọng đẩy con số này lên trên 1 triệu USD vào năm thứ hai hoạt động, một con số đáng mơ ước với bất kỳ môn thể thao phong trào nào.