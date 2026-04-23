Siêu máy tính dự đoán kết quả trận U17 Việt Nam gặp U17 Malaysia

Trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026 giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia diễn ra vào lúc 19h30 ngày 24/4. Trước trận đấu này, U17 Việt Nam được đánh giá cao hơn khi từng thắng 4-0 trước U17 Malaysia ở vòng bảng.

U17 Việt Nam giành chiến thắng trước U17 Australia ở bán kết (Ảnh: VFF).

Theo dự đoán của siêu máy tính ChatGPT, U17 Việt Nam có 60% khả năng chiến thắng. Cơ hội của U17 Malaysia là 20%. Còn khả năng trận đấu có tỷ số hòa trong 90 phút là 20%.

Siêu máy tính khẳng định U17 Việt Nam rộng cửa giành chức vô địch giải đấu sau chiến thắng trước U17 Australia trong trận bán kết. Tuy nhiên, U17 Malaysia đang rất khát khao phục thù U17 Việt Nam sau thất bại ở vòng bảng.

Nhận định về lối chơi của U17 Việt Nam, siêu máy tính ChatGPT nêu bật: “Đội bóng của HLV Cristiano Roland sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn. Kịch bản này cũng xuất hiện trong trận đấu ở vòng bảng khi U17 Việt Nam áp đảo toàn diện trước U17 Malaysia.

Trong khi đó, U17 Malaysia sẽ chơi thấp, chờ đợi cơ hội phản công. Đây là lối chơi mà U17 Indonesia từng áp dụng khi đối đầu với U17 Việt Nam. Đội bóng xứ vạn đảo đã thành công khi cầm chân U17 Việt Nam với tỷ số 0-0”.

U17 Việt Nam được dự đoán sẽ đánh bại U17 Malaysia (Ảnh: FAM).

Về cục diện trận đấu, ChatGPT nhận xét: “Trận chung kết giải U17 Đông Nam Á nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ hơn so với trận đấu ở vòng bảng. U17 Malaysia đã rút ra nhiều kinh nghiệm sau trận thua đậm. Điều cần thiết với U17 Malaysia là phải bình tĩnh và duy trì sự tỉnh táo. Bằng không, họ có thể vỡ trận.

Tuy nhiên, U17 Việt Nam vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ dàn cầu thủ đồng đều, được dẫn dắt bởi HLV Roland. Do đó, cơ hội chiến thắng của “Những chiến binh sao vàng” vẫn cao hơn so với đối thủ”.

Siêu máy tính ChatGPT dự đoán U17 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước U17 Malaysia.