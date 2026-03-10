7 cầu thủ sử dụng hồ sơ giả mạo sắp bị tước quốc tịch Malaysia

Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Taufiq Johari tiết lộ với truyền thông Malaysia hôm qua (9/3).

Ông Taufiq Johari lên tiếng về vấn đề này: “Quy trình pháp lý thích hợp đã được thực hiện và chúng tôi chấp nhận quyết định của CAS. Chúng tôi sẽ xem xét những hành động cần thiết tiếp theo”.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Taufiq Johari (Ảnh: NST).

“Chúng tôi coi đây là một bài học và xem xét các bước tiếp theo, dành cho Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia. Điều chắc chắn là sự phát triển bóng đá, đặc biệt là ở cấp cơ sở, không thể dừng lại ở đây”, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Taufiq Johari nói thêm.

Ngày 5/3 vừa qua, CAS ra phán quyết Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thua kiện FIFA. Phía CAS công nhận quyết định của FIFA trước đó, phạt 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel, vì tội sử dụng hồ sơ giả để nhập tịch Malaysia.

Về tính pháp lý liên quan đến quốc tịch Malaysia của 7 cầu thủ nói trên, luật sư Nik Erman Roseli đưa ra phân tích: “Nhóm 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan không đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia, vì họ đã bị kết luận không có dòng máu Malaysia”.

Nhóm 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả khó giữ được quốc tịch Malaysia (Ảnh: NST).

“Ngay cả khi họ kết thúc án treo giò 12 tháng của FIFA, họ cũng không có tư cách đại diện cho đội tuyển Malaysia. Những cầu thủ này chỉ đủ điều kiện khoác áo Harimau Malaya nếu họ sinh sống và làm việc tại Malaysia 5 năm liên tục trở lên và phải trải qua quá trình nhập tịch đầy đủ”, luật sư Nik Erman Roseli.

Từ phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Taufiq Johari, cùng với lời giải thích của luật sư Nik Erman Roseli, tính pháp lý để nhận quốc tịch Malaysia của 7 cầu thủ có liên quan không hợp lệ. Chính vì thế, phía Malaysia có thể tiến hành các thủ tục thu hồi quốc tịch của các cầu thủ này.

Về phía tờ New Straits Times của Malaysia, tờ báo này đưa ra bình luận: “Chính phủ Malaysia chấp nhận phán quyết của CAS, xung quanh chuyện 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng giấy tờ không hợp lệ”.