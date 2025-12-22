“AFC sẽ noi theo FIFA phạt nặng bóng đá Malaysia”

Vào hôm 17/12, FIFA đã quyết định xử thua 0-3 đội tuyển Malaysia trong ba trận giao hữu gặp Cape Verde, Singapore và Palestine. Đây là án phạt tiếp theo của bóng đá Malaysia trong vụ làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch.

AFC nhiều khả năng sẽ ra án phạt nặng với Malaysia (Ảnh: Getty).

Theo nhận định của Phó giáo sư, Tiến sĩ Zulakbal Abd Karim, cựu Phó Chủ tịch Hiệp hội Huấn luyện viên bóng đá Malaysia (PJBM), AFC nhiều khả năng noi theo FIFA để xử phạt nặng bóng đá Malaysia, nếu phán quyết của Tòa án trọng tài Thể thao (CAS) không có lợi cho FAM.

Giảng viên cao cấp ngành Khoa học huấn luyện tại Đại học Giáo dục Sultan Idris (UPSI) khẳng định FAM cần phải đón nhận án phạt của AFC với tinh thần cầu thị. Đồng thời, ông nhấn mạnh án phạt lần này nên được xem là bài học đắt giá, qua đó thúc đẩy nỗ lực khôi phục hình ảnh của bóng đá Malaysia.

Ông Zulakbal Abd Karim cho biết: “Chúng tôi thực sự đã lường trước việc FIFA sẽ xử thua Malaysia trong ba trận giao hữu. Bởi lẽ, khi FIFA xác định 7 cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu, thì kết quả các trận đấu đương nhiên cũng không còn hợp lệ.

Tôi nhìn nhận đây là cơ hội để tất cả cùng rút ra bài học từ sai lầm. Đây là cái giá mà bóng đá Malaysia phải trả. Tôi không bất ngờ với quyết định của FIFA, bởi điều đó đã được dự báo từ trước, chỉ là chờ thời điểm công bố.

Mọi người cũng cần chuẩn bị tinh thần cho khả năng sẽ còn thêm án phạt, bởi AFC nhiều khả năng sẽ đi theo định hướng của ‘cấp trên’ là FIFA. Khi FIFA đưa ra án phạt, AFC nhiều khả năng cũng sẽ làm điều tương tự.

Đội tuyển Malaysia vẫn đang chờ đợi án phạt của AFC để biết được số phận của mình ở vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: Getty).

Điều quan trọng nhất lúc này là bóng đá Malaysia phải đứng dậy, tái thiết lại sức mạnh cho tương lai. Tôi mong người hâm mộ, các nhà tài trợ, nhà quản lý và cầu thủ giữ được sự bình tĩnh, cùng suy nghĩ cách vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Trước đó, Tổng Thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, cho biết tổ chức này chưa đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến FAM và nhiều khả năng sẽ chờ phán quyết từ CAS trước khi xem xét các bước tiếp theo.

Đội tuyển Malaysia đang đối diện nguy cơ bị xử thua 0-3 trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 vì sử dụng các cầu thủ nhập tịch không hợp lệ.