AFC phủ nhận tin đồn VFF và LĐBĐ Nepal gây áp lực để xử lý bóng đá Malaysia

Trả lời giới truyền thông châu Á mới đây, Tổng thư ký (TTK) AFC Datuk Seri Windsor Paul John nói ngắn gọn: “Chúng tôi không nhận được bất kỳ công văn khiếu nại nào liên quan đến vấn đề của bóng đá Malaysia”.

Phát biểu của ông Datuk Seri Windsor Paul John cũng đồng nghĩa với việc AFC vẫn sẽ xử lý bóng đá Malaysia, xử lý Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), xử lý 7 cầu thủ nhập tịch đang bị cáo buộc dùng hồ sơ giả, nếu họ sai. Nhưng đấy sẽ là xử lý độc lập. Không có chuyện AFC đang chịu áp lực của các liên đoàn thành viên, trong vụ việc này.

AFC phủ nhận có đơn tố cáo và có bên gây áp lực lên tổ chức này, trong việc xử lý đội tuyển Malaysia (Ảnh: FAM).

Trước đó, FIFA treo giò 12 tháng đối với 7 cầu thủ Malaysia gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Mỗi người bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng).

Hiện tại, FAM và 7 cầu thủ có liên quan đã gửi đơn kháng cáo lên FIFA. Dự kiến, ngày 30/10, FIFA sẽ trả lời kháng cáo này.

Phía AFC cho biết họ sẽ chờ cho đến khi FIFA có phán quyết cuối cùng, cũng như chờ đến khi Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) ra quyết định (nếu FAM và 7 cầu thủ nói trên kiện lên CAS), rồi họ sẽ quyết định số phận của bóng đá Malaysia.

Đội tuyển Malaysia vẫn có nguy cơ bị xử thua đội tuyển Việt Nam (Ảnh: NST).

Trang CNN Indonesia tường thuật về vụ việc: “Cầu thủ Hector Hevel có màn ra mắt đội tuyển Malaysia trong trận đấu với Nepal (ngày 25/3). Sau đó không lâu, 6 cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal Iraurgui được thông báo hoàn tất thủ tục khoác áo Malaysia”.

“Toàn bộ 7 cầu thủ này nhập tịch nêu trên đều ra sân trong trận Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia) thắng đậm đội tuyển Việt Nam 4-0, trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia) ngày 10/6”, CNN Indonesia thông tin thêm.

Trang báo của xứ sở vạn đảo dự đoán động thái sắp tới đây của AFC: “Nếu đơn kháng cáo của FAM lên FIFA, cũng như đơn kiện của họ lên CAS thất bại, AFC có thể hủy bỏ các chiến thắng của Malaysia trước Nepal và đội tuyển Việt Nam. Thậm chí, AFC có thể trừ điểm đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027”.

Các đội tuyển Malaysia, Việt Nam và Nepal cùng thuộc bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Trong bảng đấu này còn có đội tuyển Lào.